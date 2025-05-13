Обходили Куп'янськ: ЗСУ спинили 10 мотоциклів РФ, які рвались на дорогу Р-79 (відео)

Збройні сили Російської Федерації під час перемир'я 10 травня спробували наступати на Куп'янському напрямку, використавши задля цього 10 мотоциклів. На відео, знятому українськими дроноводами, бачимо, як ворожі транспортні засоби один за одним злітають у повітря. Події відбуваються у напрямку траси на Куп'янськ.

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Про невдалу спробу наступу РФ на Куп'янському напрямку розповіли на сторінці Facebook 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг".

Відео з кадрами атаки російських мотоциклістів з'явилось у мережі зранку 13 травня. Бійці "Кара-Даг" повідомили, що запис показує події 10 травня, коли ворог, всупереч оголошеному ним же перемир'ю, провів штурм позицій ЗСУ під Куп'янськом. Кадри, зняті дроном, показують дорогу між деревами, якою несуться траспортні засоби ЗС РФ. При цьому їх раз за разом "накривають" вибухи. У точці влучання по мотоциклах бачимо чорні плями та стовпи диму. Крім того, помічаємо, як солдати РФ розбігаються лісопосадками. Підрозділ "Кара-Даг" написав, що удари завдавались і дронами, і артилерією за підтримки аеророзвідки. Підсумок спроби російського наступу — "мінус" 10 мотоциклів та "мінус" усі військові ЗС РФ, які брали участь в атаці, ідеться у дописі.

"Окупанти [10 травня] навіть і не збирались зупинятися, натомість наважилися на стрімкий прорив на мотоциклах, які вони застосовують все частіше", — підсумували бійці.

Наступ РФ — події на Куп'янському напрямку

У Telegram-каналі In Factum по відео "Кара-Даг" провели геолокацію місцевості, у якій відбулась спроба наступу ЗС РФ 10 травня. OSINT-аналітики встановили три точки, в яких підривались російські мотоцикли. Місце подій — дорога від села Западне до Малої Шпатлівки. При цьому на карті аналітиків DeepState бачимо, що напрямок руху ворога — обхід з півночі міста Куп'янська. Відрізок дороги, по якому проривались росіяни й на якому їх спинили, має довжину близько 3 км. Дорога впирається в автошлях Р-79, який через 6-7 км заходить на північні околиці Куп'янська, свідчить карта.

Наступ РФ - ділянка дороги під Куп'янськом, на якій атакували мотоциклісти Фото: In Factum Наступ РФ - ситуація на північ від Куп'янська станом на 13 травня Фото: DeepState

Тим часом у звіті Генштабу ЗСУ можна відшукати інформацію про ситуацію під Куп'янськом та про штурми ЗС РФ. Станом на 8:00 13 травня зафіксували російські атаки на південь від Куп'янська — біля сіл Глушківка та Новоосинового. Сумарна кількість штурмів ворога — п'ять, вказано у звіті. При цьому найбільша кількість атак ЗС РФ — на Покровському напрямку (60 шт.), написало командування.

Зазначимо, 2 травня майор НГУ, офіцер секції планування бригади "Рубіж" НГУ Дмитро Кожубенко повідомив, що ЗС РФ посилюють наступ на Куп'янському та Лиманському напрямку. З його слів, росіянами допомагає зелень на деревах та суха погода, і тому вони можуть застосовувати транспорт для атак.

Нагадуємо, 13 травня Фокус розпитав азербайджанського військового аналітика Агіля Рустамзаде про можливість літнього наступу ЗС РФ.