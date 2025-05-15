Зашли на 3 км: DeepState зафиксировал подразделения ВС РФ в Торском под Лиманом (видео)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации проникли село Торское на Лиманском направлении, но это длилось недолго. На видео, опубликованном российским командованием, показали оккупантов, которые махали флагом. Аналитики подтвердили события на восточном фронте, но отметили, что вскоре ситуация изменилась.

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О наступлении РФ и о "потере" Торского написали аналитики проекта DeepState, изучив кадры в Telegram-канале российского Минобороны.

В полдень 15 мая Минобороны РФ опубликовало заявление о якобы оккупации села Торское на Лиманском направлении. Вражеское командование утверждало, что в населенный пункт проникли штурмовики 67 мотострелковой дивизии ВС РФ. Россияне показали видео, снятое с дрона. На видео — солдаты, которые перебежками и оглядываясь проникли в село. На записи можно посчитать, что их около десятка. В определенный момент россияне вытаскивают "триколор" и начинают с ним позировать на камеру. Один россиянин — свободно бежит по улице, как марафонец. Второй — спокойно разворачивает у ворот. Наконец российский солдат залез в чужой дом и закрепил российский флаг у окна, свидетельствуют кадры Минобороны РФ.

Наступление РФ — аналитики о Торском

Ситуацию в Торском подтвердили аналитики проекта DeepState. Вскоре после публикации российского командования они геолокували кадры с флагом (49.0216164, 37.9563636) и объяснили, что видео действительно с Торского и что на самом деле события произошли еще 9 мая.

"Фиксация кацапов в Торском и демонстративная московская тряпка", — написали они в Telegram.

Аналитики отметили, что не будут менять линию боев на данном отрезке фронта. Как выяснилось, россияне недолго пробыли в Торском. В заметке DeepState указано, что вскоре после записи видео враг понес потери и срочно вышел из села.

"В результате несколько [россиян] попало в плен, остальных задвухсотили. Изменения на карте вноситься не будут, ведь мероприятие было одноразовым и изменений в обстановку никаких не внесло", — говорится в сообщении.

Впрочем, на DeepState отметили, что ситуация на Лиманском направлении становится "все горячее", поскольку россияне "постоянно давят на участок и чувствуют возможность продавить позиции".

На карте аналитиков можно отыскать село Торское, об "оккупации" которого 15 мая сообщило Минобороны РФ. Видим, что населенный пункт — в 3 км от линии боев. До Лимана от Торского — еще 10 км.

Наступление РФ — в какую точку Торское добрались российские военные 9 мая Фото: DeepState

Что происходит под Лиманом

Украинское командование рассказало о наступлении РФ на восточном фронте. В отчете по состоянию на 8:00 14 мая указано, что на Лиманском направлении насчитали 24 штурма ВС РФ. Указанный участок — на третьем месте по активности врага. Больше всего российских атак — под Покровском (74), втрое меньше — на Новопавловском направлении (26), говорится в отчете Генштаба ВСУ. О возможной потере Торецкого командование не информировало.

Отметим, в июне 2024 года Фокус писал о ситуации в селе Торском. Зоозащитная организация UAnimals рассказала о дедушке, который ушел из населенного пункта и преодолел 60 км, прихватив с собой трех коров и собаку.

Напоминаем, 14 мая аналитики DeepState рассказали о продвижении ВС РФ на восточнее и западнее Покровска.