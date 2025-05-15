Зайшли на 3 км: DeepState зафіксував підрозділи ЗС РФ в Торському під Лиманом (відео)

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації проникли село Торське на Лиманському напрямку, але це тривало недовго. На відео, опублікованому російським командуванням, показали окупантів, які махали прапором. Аналітики підтвердили події на східному фронті, але зауважили, що незабаром ситуація змінилась.

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Про наступ РФ і про "втрату" Торського написали аналітики проєкту DeepState, вивчивши кадри у Telegram-каналі російського Міноборони.

Опівдні 15 травня Міноборони РФ опублікувало заяву про начебто окупацію села Торське на Лиманському напрямку. Вороже командування стверджувало, що у населений пункт проникли штурмовики 67 мотострілецької дивізії ЗС РФ. Росіяни показали відео, зняте з дрона. На відео — солдати, які перебіжками та оглядаючись проникли в село. На записі можна порахувати, що їх близько десятка. У певний момент росіяни витягують "триколор" і починають з ним позувати на камеру. Один росіянин — вільно біжить вулицею, наче марафонець. Другий — спокійно розгортає біля воріт. Врешті російський солдат заліз в чужий будинок та закріпив російський прапор біля вікна, свідчать кадри Міноборони РФ.

Наступ РФ — аналітики про Торське

Ситуацію в Торському підтвердили аналітики проєкт DeepState. Незабаром після публікації російського командування вони геолокували кадри з прапором (49.0216164, 37.9563636) і пояснили, що відео дійсно з Торського і що насправді події відбулись ще 9 травня.

"Фіксація кацапів в Торському та демонстративна московська ганчірка", — написали вони в Telegram.

Аналітики зауважили, що не будуть змінювати лінію боїв на даному відтинку фронту. Як з'ясувалось, росіяни недовго пробули в Торському. У дописі DeepState вказано, що незабаром після запису відео ворог зазнав втрат та терміново вийшов з села.

"В результаті кілька [росіян] потрапило в полон, інших задвухсотили. Зміни на мапі вноситися не будуть, адже захід був одноразовим і змін в обстановку ніяких не вніс", — ідеться у повідомлення.

Втім, на DeepState наголосили, що ситуація на Лиманському напрямку стає "все гарячішою", оскільки росіяни "постійно тиснуть на ділянку і відчувають можливість продавити позиції".

На карті аналітиків можна відшукати село Торське, про "окупацію" якого 15 травня повідомило Міноборони РФ. Бачимо, що населений пункт — за 3 км від лінії боїв. До Лимана від Торського — ще 10 км.

Наступ РФ - у яку точку Торське дістались російські військові 9 травня Фото: DeepState

Що відбувається під Лиманом

Українське командування розповіло про наступ РФ на східному фронті. У звіті станом на 8:00 14 травня вказано, що на Лиманському напрямку нарахували 24 штурми ЗС РФ. Вказана ділянка — на третьому місці за активністю ворога. Найбільше російських атак — під Покровськом (74), утричі менше — на Новопавлівському напрямку (26), ідеться у звіті Генштабу ЗСУ. Про можливу втрату Торецького командування не інформувало.

Зазначимо, у червні 2024 року Фокус писав про ситуацію в селі Торському. Зоозахисна організація UAnimals розповіла про дідуся, який пішов з населеного пункту та здолав 60 км, прихопивши з собою трьох корів та собаку.

Нагадуємо, 14 травня аналітики DeepState розповіли про просування ЗС РФ на східніше та західніше Покровська.