Бронетехніка, піхота, мотоцикли, квадроцикли: ЗС РФ наступали на позиції 92 бригади ЗСУ (відео)
Підрозділи Збройних сил Російської Федерації спробували прорвати позиції, які тримають бійці 92 окремої штурмової бригади Збройних сил України. Ворог застосував найрізноманітніші види техніки на землі та в небі. Українські воїни зупинили штурм та показали кадри узгодженої роботи кількох підрозділів.
Про спробу наступу РФ бійці 92 ОШБр ЗСУ розповіли на сторінці Facebook.
Бій з росіянами відбувся 15 травня на Харківському напрямку, ідеться в дописі. На початку запису бійці показали перехрестя доріг у селі, біля якого відбувся наступ РФ. Наступні кадри — заросле бур'яном поле зі слідами колії від руху транспорту. Помітно, як колією рухається транспорт ворога, а за мить — стаються один за одним три вибухи. Вказується, що це підірвались на мінах мотоцикл та квадроцикл. Далі камера показує, що наступ РФ спиняли ще одним видом озброєння — FPV-дронами. Як свідчить запис, російський солдат на мотоциклі намагався випередити БПЛА і рвався вперед, але втекти йому не вдалось. Потім дронами "закидали" російську БМП, яка ховалась під деревами. Аналогічна ситуація сталась ще з двома-трьома російськими бронемашинами: розвідувальні БПЛА показали палаючі та задимлені уламки. Крім того, українці збили розвідуваний дрон РФ та ударний "Ланцета".
Воїни 92 бригади підсумували, що ЗС РФ для наступу використали і БМП, і мотоцикли, і квадроцикли, і піхоту. Щоб їх зупинити, довелось застосувати міни, артилерію та дрони.
"Можемо ствердно заявити — акція "назустріч смерті" для ворога пройшла вдало: техніка та особовий склад підривалися на мінах, були уражені артилерією та "гаряче" спалені дронами різного типу. Також ми успішно збивали російські бляшанки у небі", — заявили бійці.
Раніше Фокус писав про інший бій, який вела 92 бригада. Восени 2024 року заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич розповів, як бійці відбила атаку ЗС РФ у Харківській області на Куп'янському напрямку.
Наступ РФ — деталі
Зазначимо, 15 травня аналітики проєкту DeepState повідомили про наступ РФ південніше Куп'янська — на Лиманському напрямку. Аналітики прокоментували відео Міноборони РФ, на якому росіяни начебто просунулись на 3 км у село Торське та встановили там свій прапор. У дописі DeepState наголошується, що російських штурмовиків вибили з Торського незабаром після фотосесії з прапорами.
Водночас 13 травня відбулась ще одна спроби наступу росіян у Харківській області. 15-ї бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" опублікувала відео з кадрами наступу підрозділу ЗС РФ, який намагався прорватись на мотоциклах.
Нагадуємо, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко показав, як FPV-дрони Тероборони спиняли наступ ЗС РФ в Курській області.