Витратили сім FPV: 128 бригада ЗСУ очистила Вільне Поле від ЗС РФ (відео)

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України спростували заяву Міністерства оборони Російської Федерації про окупацію села Вільне Поле на Новопавлівському напрямку. Воїни показали кадри "полювання" на ворогів, які марно ховались між руїнами.

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Про відбиття спроби наступу РФ ідеться у дописі 128 ОГШБр ЗСУ на сторінці Facebook.

Наступ РФ - бій у Вільному Полі 129 ОГШБр ЗСУ

Повідомлення українських бійців про ситуацію у Вільному Полі з'явилось увечері 19 травня. Відео триває дві хвилини, і показує роботу FPV-дронів ЗСУ. На записі вказується, що діяв 15 окремий гірсько-штурмовий батальйон 128 ОГШБр та 31 бригада. Бачимо, як українські безпілотники петляють руїнами й виявляють росіян у найнеочікуваніших схованках. Один російський військовий ховався між уламками стін, другий — заліз під плиту, третій — брів полем, четвертий — присипався цеглою. Відео показує, як ворогів вистежують та знешкоджують. Орієнтовно можна нарахувати сім-вісім влучань FPV. У дописі українських військових вказано, що у Вільному Полі немає російського прапора і село перебуває під контролем ЗСУ.

"Радість окупантів тривала недовго. [Бійці] показали "освободітелям" їхню долю на Українській землі. Вільне Поле під українським контролем!" — ідеться у дописі 128 бригади.

Наступ РФ — що відбувається під Вільним Полем

128 бригада відповіла на заяву Міноборони РФ. 16 травня російське командування опублікувало відео встановлення російського прапора у селі Вільне Поле. Українські бійці через три дні показали, що сталось з росіянами, які проникли в населений пункт.

На карті проєкту DeepState бачимо, що Вільне Поле — населений пункт на Новопавлівському напрямку. Станом на 18 травня (дата останнього оновлення) село перебуває у сірій зоні, а лінія фронту пролягає на відстані 1,6 км.

Наступ РФ - ситуація у Вільному Полі на Новопавлівському напрямку 18 травня Фото: DeepState

Зазначимо, 16 травня аналітики проєкту DeepState розповіли про спробу наступу РФ біля села Багатир — населеного пункту, розташованого на відстані 20 км на північний схід від Вільного Поля. Обидві точки — на Новопавлівському напрямку. Російське командування показало штурм Багатиря та встановлення російського прапора. Український військовий з позивним "Мучной" описав тактику противника. Як з`ясувалось, росіяни застосовують ручні гранатомети та закидають вулиці гранатами. Тим часом Генштаб ЗСУ 20 травня підтвердив, що ЗС РФ намагаються штурмувати на даному напрямку: нарахували 23 спроби.

Нагадуємо, 16 травня бійці 33 бригади повернули український прапор в село Багатир. Тоді ж військові 92 бригади показали кадри відбиття атаки на Куп'янському напрямку, коли наступ РФ відбувався із застосуванням бронемашин, мотоциклів, квадроциклів.