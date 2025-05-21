Три загрозливі напрямки: аналітик показав, де ЗС РФ намагаються прорвати фронт (відео)

Збройні сили Російської Федерації намагаються наступати на слабких ділянка фронту, які виявили під час систематичних атак. Найбільш загрозлива ситуація склалась на кордоні Сумської та Курської областей, а також на кордоні Донецької та Дніпропетровської, вважає аналітик.

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Про наступ РФ та успіхи ворога на певних ділянках військовий аналітик Іван Ступак розповів в ефірі телеканалу Freedom.

Наступ РФ - Ступак про ситуацію на фронті див. з 1:34

Ступак пояснив, що "невеликий, немасштабний, повзучий" наступ РФ триває з 2023 року. Протягом більш як року росіяни мали "локальні успіхи", але на сьогодні він не може стверджувати, що фронт "руйнується". Водночас на карті проєкту DeepState аналітик бачить три особливо загрозливі ділянки: там ще немає прориву, але ситуація складна.

Сумська область. На даній ділянці фронту ЗС РФ веде бої в Курській області та вже зайшла на українську територію. Ступак зауважив, що ворог присутній на площі 100 кв. км.

"Ця площа розширюється і поступово заходить на територію Сумської області", — сказав він.

Наступ РФ — ситуація в Сумській області 21 травня Фото: DeepState

Новопавлівський та Покровський напрямки. Друга загрозлива ділянка — це Новопавлівський напрямок, зауважив аналітик. Він нагадав про розпорядження військової адміністрації, яка оголосила евакуацію з 20 населених пунктів у Дніпропетровській області. Причина евакуації — неможливість гарантувати людям безпеку в поточних бойових умовах.

Третя критична точка — це ділянка Покровськ-Костянтинівка. Ступак пояснив, що на даному напрямку ЗС РФ дійсно мають певні успіхи й сподіваються просунутись далі.

Наступ РФ — ситуація під Новопавлівкою, Покровськом, Костянтинівкою 21 травня Фото: DeepState

На думку Ступака, росіяни намагаються отримати максимальні територіальні здобутки, щоб почати мирні переговори в інших, більш вигідних умовах. Аналітик пояснив, що ворог рухатиметься вперед "скільки буде виходити" і лише у патовій ситуації спиниться та почне про щось говорити. За його оцінками, наступ РФ триватиме один-два місяці.

"Російське командування побачило, що тут можна добре просунутися вглиб. І цілком можливо, що мирні переговори відбудуться на інших лініях розмежування. Якщо дійдуть до патової ситуації, коли жодна зі сторін не отримує перевагу, тоді й будуть виходити на мирні переговори", — сказав Ступак.

Наступ РФ — що говорить Генштаб ЗСУ

У звіті Генштабу ЗСУ можна побачити ситуацію на ділянках фронту, на яких, зі слів аналітика, відбувається наступ РФ. Зранку 21 травня командування повідомило, що найбільша кілька російських штурмів відбулось на Покровському напрямку — 44 шт. Дещо менше — на Новопавлівському (33 шт.). На Курському напрямку — 13 атак, 19 авіаударів (скинули 40 КАБів), майже 300 обстрілів. Суми, як окремий напрямок атак РФ, у звіті окремо не виділяються.

Зазначимо, 20 травня бійці 128 бригади розповіли про зупинку наступу РФ у селі Вільне Поле на Новопавлівському напрямку. Бійці показали серію ударів FPV-дронів, якими вибили російських штурмовиків, які проникли у населений пункт і навіть встановили прапор.

Нагадуємо, 16 травня 92 бригада ЗСУ показала кадри механізованого наступу РФ на Куп'янському напрямку.