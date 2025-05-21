Ніякого прориву: в ОВА та ЗСУ спростували фейк про армію РФ на кордоні Дніпропетровщини (фото)

В середу, 21 травня, у російських ЗМІ з’явилася інформація про нібито прорив армії РФ до меж Дніпропетровщини. У відповідь очільник області Сергій Лисак наголосив: це фейк, спрямований на залякування людей. Таку ж позицію озвучили й військові ЗСУ та аналітики DeepState.

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Про це він написав у Telegram.

Фото: Скриншот

За його словами, як сама новина, так і фото, що нібито її підтверджують, не відповідають дійсності.

"Це – ФЕЙК! І ця "новина", і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності", — наголосив Лисак.

Фейковий "вихід" РФ на кордони Дніпропетровщини: що кажуть у DeepState

Водночас аналітики DeepState також зазначають, що інформація про вихід військових РФ на межі Дніпропетровської області не відповідає дійсності. Вони пояснили, що на фото видно пікап, який належить українським бійцям, які вночі просто заплутались в єгозі, а зранку росіяни добігли і почали фотографуватися. Це сталося поблизу населеного пункту Троїцьке.

Аналітики також опублікували скриншот відео, де, ймовірно, видно наслідки вогневого ураження ворога.

Скриншот Фото: DeepState

У ЗСУ пояснили ситуацію з "виходом" РФ на межі Дніпропетровщини

Раніше видання "Суспільне" повідомило, що їхні джерела у ЗСУ спростували інформацію про прорив російських військ до Дніпропетровщини — на території регіону їх немає. Костянтин Сімонов, керівник Новопавлівської військової адміністрації, підтвердив, що станом на 19:00 жодних даних про просування ворога немає, хоча ситуація залишається складною через активність FPV-дронів. Військовий ЗСУ з позивним Стріла додав, що Новомиколаївка перебуває під контролем українських сил.

"Фото на 99% постановочне. І зроблене десь в глибині їхньої оборони. Факт заходження в Дніпропетровську область в районі Новомиколаївки не підтверджується", — сказав він.

Суспільне також отримало коментар від пресофіцера 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, що діє на Новопавлівському напрямку. За його словами, ситуація під контролем, проривів з боку російських військ не зафіксовано, а на деяких ділянках фронту морпіхи перейшли до контрнаступальних дій.

Нагадаємо, 21 травня російські Z-блогери заявили, що ЗС РФ нібито вийшли на кордон Дніпропетровської області, та опублікували фото окупантів біля загородження з колючого дроту.

Раніше аналітик Іван Ступак розповідав, де ЗС РФ намагаються прорвати фронт. Він зазначав, що найбільш загрозлива ситуація складається на кордоні Сумської області з Курською областю РФ і на межі Донецької та Дніпропетровської областей.