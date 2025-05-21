Россияне заявили о выходе на границу Днепропетровской области

Российские Z-блогеры заявили, что ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области, и опубликовали фото якобы оккупантов у заграждения из колючей проволоки. Командование Сил обороны Украины на момент публикации материала не комментировало эти сообщения.

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Фотографию опубликовал 21 мая российский Z-канал в Telegram "Воевода вещает".

Аналитики DeepState в свою очередь по состоянию на 20 мая сообщали о продвижении ВС РФ в районе Новоалександровки в Донецкой области в сторону границы с Днепропетровщиной. По данным сообщества, оккупанты двигались в сторону села Новониколаевка, которое расположено непосредственно возле административной границы.

Ситуация у границы с Днепропетровской областью по состоянию на 19 мая Фото: скриншот ВС РФ по состоянию на 20 мая продвинулись возле Новоалександровки Фото: скриншот

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 16:00 21 мая сообщали о боях различной интенсивности возле Новосергиевки, что находится западнее Новоалександровки, а также возле Удачного и Котляровки.

Официального подтверждения выхода военных РФ на границу Днепропетровщины на момент публикации новости нет.

Напомним, 21 мая аналитик Иван Ступак рассказывал, где ВС РФ пытаются прорвать фронт. Он отмечал, что наиболее угрожающая ситуация складывается на границе Сумской области с Курской областью РФ и на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Аналитики DeepState рассказывали о приближении ВС РФ к Днепропетровщине вечером 9 мая. Они отмечали, что оккупанты не имеют прямой задачи зайти в Днепропетровскую область, однако после достижения админграницы могут это сделать. Также в DeepState отмечали, что сообщения о наступлении россиян на Днепропетровскую область могут быть частью информационной войны, которую ведет Кремль.