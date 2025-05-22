Константиновка может стать главной целью российской армии в Донецкой области: детали

В Донецкой области продолжаются самые ожесточенные бои на всей линии фронта. Российские войска активизировали штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, пытаясь продвинуться к административным границам области. Одним из возможных ключевых объектов нового наступления может стать город Константиновка.

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Об этом пишет ВВС Украина.

Ситуация вокруг Константиновки заметно обострилась за последние недели. Российские войска смогли прорвать украинскую оборону на западном направлении и начали реализацию плана по потенциальному окружению города. В конце мая путинские силы почти достигли водохранилища Клебан-Бык — последней большой естественной преграды перед подступами к Константиновке. Уже этим летом именно этот город может стать главной мишенью нового этапа наступления российской армии на Донбассе.

Несмотря на регулярные обстрелы и разрушения около 20-30% жилого фонда, в Константиновке до сих пор находится до 9 тысяч мирных жителей. До полномасштабного вторжения население города составляло примерно 70 тысяч человек. В 2023-2024 годах Константиновка считалась относительно безопасной тыловой зоной, однако ситуация резко изменилась после активизации наступления российских войск в районе Бахмута и Часового Яра — теперь угроза для города возросла в разы.

Хотя российским войскам не удалось осуществить стремительный прорыв, враг постепенно давит на украинскую оборону и уже приблизился к западным окраинам Часового Яра. От этого населенного пункта до жилых кварталов Константиновки остается около 10 километров.

Именно Константиновку российские оккупанты открыто называют "стратегически важным" городом. В росСМИ утверждается, что войска РФ вышли на линию сел Попов Яр — Полтавка — Русин Яр — Степановка. Прорыв этой оборонительной полосы откроет им путь к ключевой трассе Доброполье — Краматорск, что позволит активнее обстреливать ее, в частности FPV-дронами. В случае успеха это может существенно усложнить логистику Сил обороны в регионе.

Украинский военный аналитик группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец, оценивает продвижение российских войск на этом участке фронта как "прорыв на тактическую глубину". В то же время источник ВВС в командном составе ВСУ подтверждает: ситуация в районе Константиновки существенно обострилась в последние недели.

По словам военнослужащих, ближайшей целью оккупантов является формирование полукольца вокруг Константиновки и установление огневого контроля над украинской логистикой. Если этот план будет реализован, подразделениям Сил обороны придется оставлять укрепленные позиции в районе Торецка, чтобы избежать окружения. В то же время ход событий в значительной степени зависит от наличия и уровня подготовки резервов, которые могут задействовать обе стороны.

Наступление на Часовярском направлении: отчет ISW

По данным Института изучения войны, 21 мая российские войска продолжали наступательные действия на Часовоярском направлении, однако без успеха — продвижение зафиксировано не было. В течение 20-21 мая россияне атаковали позиции украинских сил непосредственно возле Часового Яра, а также на юг — в районах населенных пунктов Предтечино и Белая Гора, и на юго-запад — вблизи Курдюмовки.

Представитель украинской бригады на Часовоярском направлении 21 мая рассказал о растущем использовании россиянами FPV-дронов с оптоволоконными кабелями. Враг не только увеличивает их количество, но и усиливает качество, привлекая опытные подразделения. Часов Яр, Константиновка и Торецк буквально пронизаны этими кабелями, что дает оккупантам новые возможности для разведки и атак.

Напомним, Путин планирует захватить Сумскую область. Аналитики ISW объяснили, возможен ли рывок ВС РФ в Сумы.

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