Путин планирует захватить Сумскую область: аналитики объяснили, возможен ли рывок ВС РФ к Сумам

Президент Российской Федерации Владимир Путин намеренно прибыл в Курскую область, чтобы услышать просьбу о наступлении на Сумскую область Украины. Тем временем на данном направлении действуют две дивизии и одна бригада Вооруженных сил РФ. Опыт прошлых боев показывает, что они не воплотят в жизнь план Путина, считают аналитики.

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О возможности наступления РФ на Сумы написал Институт изучения войны (ISW).

В отчете аналитиков, который появился 21 мая, озвучили причину визита Путина в Курскую область. 20 мая глава Кремля выслушал просьбу двух региональных топ-чиновников, которые просили создать "буферную зону" для защиты российского населения. В ответ президент РФ согласился, что это действительно стоит сделать. ISW назвал две причины такого решения. Первая причина — Путин хотел показать себя "эффективным и вовлеченным лидером военного времени". Вторая — продвижение к Сумам станет аргументом для возможных будущих переговоров: россияне заявят, что претендуют на еще одну украинскую область.

"Путин может намереваться использовать дальнейшее продвижение в Сумской области, чтобы потребовать от Украины передать часть Сумской области России во время будущих мирных переговоров", — говорится в отчете.

ISW также исследовал силы, которые РФ собрала в Курской области на границе с Сумской. Как написал военный обозреватель Константин Машовец, речь идет о двух мотострелковых дивизиях (18-я и 72-я дивизии, количество людей — 8-12 тыс. в каждой) и 83-я воздушно-десантная бригада (еще около 3,5 тыс.). Такого войска не хватит, чтобы оккупировать крупный украинский город Сумы, в котором до войны жило 250 тыс. человек, указано в отчете. Аналитики объяснили, что последний крупный город, который захватили россияне — это Лисичанск (до войны — 95 тис. жителей). Это произошло летом 2022 года и требовало от ВС РФ сверхусилий и длительных боев. После того — ни одного подобного "успеха". На этом основании ISW подытожило, что ВС РФ не способны оккупировать Сумы, расположенные в 25 км от границы.

"Российские войска вряд ли смогут захватить город Сумы в ближайшей и среднесрочной перспективе, учитывая продемонстрированную Россией неспособность быстро захватить даже гораздо меньшие населенные пункты в Украине за последние три года", — отметили аналитики ISW.

Наступление РФ — ситуация в Сумской области по состоянию на 21 мая Фото: ISW

Наступление РФ на Сумы — детали

Отметим, Фокус писал о визите Путина в Курскую область, во время которого прозвучали заявления о новом наступлении РФ на Сумскую область Украины. Глава Кремля прибыл в город Курчатов, расположенный в 60 км от украинской границы. Во время встречи с местными чиновниками и населением президент РФ признал, что ВСУ пытаются атаковать ВС РФ в Курской области, и заявил, что следует создать "буферную зону" на украинской территории.

Тем временем на переговорах в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский пригрозил, что РФ может оккупировать еще четыре области Украины, если Киев не согласится на условия Москвы.

Напоминаем, 22 мая ВС РФ продолжили наступление в Донецкой области и продвинулись на север от Великой Новоселки. Медиа WSJ привело слова президента США Дональда Трампа относительно мыслей Путина о победе на войне.