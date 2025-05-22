Путін планує захопити Сумську область: аналітики пояснили, чи можливий ривок ЗС РФ до Сум

Президент Російської Федерації Володимир Путін навмисно прибув в Курську область, щоб почути прохання про наступ на Сумську область України. Тим часом на даному напрямку діють дві дивізії і одна бригада Збройних сил РФ. Досвід минулих боїв показує, що вони не втілять у життя план Путіна, вважають аналітики.

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Про можливість наступу РФ на Суми написав Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті аналітиків, який з'явився 21 травня, озвучили причину візиту Путіна в Курську область. 20 травня очільник Кремля вислухав прохання двох регіональних топчиновників, які просили створити "буферну зону" для захисту російського населення. У відповідь президент РФ погодився, що це дійсно варто зробити. ISW назвав дві причини такого рішення. Перша причина — Путін хотів показати себе "ефективним та залученим лідером воєнного часу". Друга — просування до Сум стане аргументом для можливих майбутніх перемовин: росіяни заявлять, що претендують на ще одну українську область.

"Путін може мати намір використати подальше просування в Сумській області, щоб вимагати від України передати частину Сумської області Росії під час майбутніх мирних переговорів", — ідеться у звіті.

ISW також дослідив сили, які РФ зібрала в Курській області на кордоні з Сумською. Як написав військовий оглядач Костянтин Машовець, ідеться про дві мотострілецькі дивізії (18-а та 72-а дивізії, кількість людей — 8-12 тис. у кожній) і 83-тя повітряно-десантна бригада (ще близько 3,5 тис.). Такого війська не вистачить, щоб окупувати велике українське місто Суми, у якому до війни жило 250 тис. людей, вказано у звіті. Аналітики пояснили, що останнє велике місто, яке захопили росіяни — це Лисичанськ. Це сталось влітку 2022 року й вимагало від ЗС РФ надзусиль та тривалих боїв. Після того — жодного подібного "успіху". На цій підставі ISW підсумувало, що ЗС РФ не здатні окупувати Суми, розташовані за 25 км від кордону.

"Російські війська навряд чи зможуть захопити місто Суми у найближчій та середньостроковій перспективі, враховуючи продемонстровану Росією нездатність швидко захопити навіть набагато менші населені пункти в Україні за останні три роки", — наголосили аналітики ISW.

Наступ РФ - ситуація в Сумській області станом на 21 травня Фото: ISW

Наступ РФ на Суми — деталі

Зазначимо, Фокус писав про візит Путіна в Курську область, під час якого пролунали заяви про новий наступ РФ на Сумську область України. Очільник Кремля прибув у місто Курчатов, розташоване за 60 км від українського кордону. Під час зустрічі з місцевими чиновниками та населенням президент РФ визнав, що ЗСУ намагаються атакувати ЗС РФ в Курській області, та заявив, що слід створити "буферну зону" на українській території.

Тим часом на переговорах у Стамбулі глава російської делегації Володимир Мединський пригрозив, що РФ може окупувати ще чотири області України, якщо Київ не погодиться на умови Москви.

Нагадуємо, 22 травня ЗС РФ продовжили наступ в Донецькій області та просунулись на північ від Великої Новосілки. Медіа WSJ навело слова президента США Дональда Трампа щодо думок Путіна про перемогу на війні.