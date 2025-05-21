Путін відвідав Курську область: президент РФ був за 60 км від кордону з Україною (карта)

Президент Росії Володимир Путін прибув до Курської області. Він провів нараду в місті Курчатов і відвідав споруджувану Курську АЕС-2.

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Під час візиту Путін зустрівся з представниками добровольчих організацій і з тимчасово виконуючим обов'язки губернатора Курської області Олександром Хінштейном, повідомили в Кремлі.

Крім цього, Путін провів нараду з главами муніципалітетів Курської області та відвідав споруджувану Курську АЕС-2.

Курчатов розташований за 60 км від кордону з Україною

Російські ЗМІ пишуть, що це — перша поїздка президента в Курську область з моменту "повного звільнення регіону від ЗСУ". Про завершення операції Генштаб ЗС РФ доповідав Путіну ще 26 квітня.

До цього Путін приїжджав у Курську область у березні, після операції "Потік", яка дала змогу російським військовим прорватися в тил ЗСУ в Курській області.

Однак американські аналітики відзначають нещодавнє просування Сил оборони України в Курській області, зокрема на південній околиці Теткіного і Нового Шляху на південний захід від Глушково.

Путін під час пресконференції в Курській області визнав, що ЗСУ намагаються рухатися в бік кордону з РФ із села Шостка Сумської області. Обстановка в окремих районах все ж складна.

"Уся Курська область зіткнулася з проблемами, які характерні для прикордоння", — зауважив Путін.

Нагадаємо, бійці 110-ї бригади Територіальної оборони нещодавно вдало відпрацювали FPV-дронами по цілях у Курській області. Удар припав і по мотоциклах ЗС РФ.

Раніше комбат 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Магура" Олександр Ширшин звинувачував командування ЗСУ в "дебільних завданнях" на Курському напрямку.