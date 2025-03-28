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Воєнний фокус Прорив кордону в Курській області

Операція "Поток": тисячі росіян зібрались подивитись на трубу і послухати пісню про неї (відео)

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Фото: ТАСС | Росіянам пропонували пройти трубою, щоб відчути "атмосферу" операції

На початку березня російські диверсанти спробували прорватись у Суджу в Курській області через підземні труби газопроводу. У Росії цю так звану операцію "Поток" виставляють як героїзм з боку військових, а днями в Єкатеринбурзі навіть відкрили тематичну виставку — з копією труби, в якій труїлися їхні бійці.

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На честь відкриття виставки в Єкатеринбурзі виступила російська співачка Вікторія Циганова, як повідомили у медіа "Продолжение следует" 27 березня. Вона презентувала свою нову пісню "Труба".

"Труба — це російське слово. Труба — це означає труба! Труба буде вам стопудово! Труба! Труба! Труба!", — йдеться у приспіві пісні.

У Meduza уточнили, що виставку влаштували поблизу Храму на Крові, побудованого на місці розстрілу царської родини. Головним експонатом стала, власне, сама труба. Завдовжки вона — 16 метрів, а в діаметрі — 1,42 метра.

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Фото, зроблене під час підготовки до відкриття
Фото: ТАСС

На урочистому відкритті виступив митрополит Єкатеринбурзький та Верхотурський Євген (Кульберг).

"Як у казці про Кощія Безсмертного, наші богатирі проникли вглиб, дісталися яйця і зламали голку", — заявив він.

Відвідувачам виставки пропонували пройти трубою, "щоб відчути атмосферу операції "Поток"". На захід також привезли дітей, в тому числі кадетів, курсантів суворовського училища та звичайних школярів.

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Фото з відкриття виставки
Фото: ТАСС

В інтерв'ю Daily Storm сама Циганова і її чоловік Вадим поділилися враженнями щодо виступу.

"Ця операція — подія неймовірного, історичного, епохального масштабу! Це як "300 спартанців" — у віках звучатиме", — підкреслив Циганов.

Він розповів, що співачці подзвонила подруга й "зі сльозами" просила, щоб Єкатеринбург почув пісню "Труба". Однак продюсеру не давався текст, поки він не звернувся до бога й не попросив дати свою мудрість. Після цього пісня нібито була готова вже за 15 хвилин.

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Фото Циганової під час виступу
Фото: ТАСС

"Просто моя рука водила по папері, і я намагався ні про що не думати. Якщо чесно, то не я написав", — запевнив він.

Циганова розповіла, що відчула, коли сама пройшлася копією труби, представленою на виставці.

"Я зайшла туди одна, а вийшла зовсім інша. Я уявляю, що такий подвиг могли зробити лише наші, російські хлопці", — зізналась вона.

Співачка переконана, що цей "подвиг" не зміг би повторити жоден солдат світу. Зі слів подружжя, "люди поблизу храму плакали" і замість сотні росіян зібралося приблизно дві тисячі.

Нагадаємо, російський військкор Юрій Котенок повідомляв, що після спецоперації "Труба" (або "Поток") бійці ЗС РФ отримали закупорку майже 90% легень. Ворожих військовослужбовців взялися лікувати медики, які знаються на порятунку після хімічних отруєнь.

Оглядач Олександр Коваленко інформував, що попри висвітлення операції російською пропагандою як унікальної та надефективної, насправді ж військкори назвали її повним провалом і катастрофою. У трубу, за даними командування, відправляли 600 осіб, а вручити нагороди змогли лише 112. Якщо вірити командиру бригади "Восток", учасників було ще більше — 800.