В начале марта российские диверсанты попытались прорваться в Суджу в Курской области через подземные трубы газопровода. В России эту так называемую операцию "Поток" выставляют как героизм со стороны военных, а на днях в Екатеринбурге даже открыли тематическую выставку — с копией трубы, в которой травились их бойцы.

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В честь открытия выставки в Екатеринбурге выступила российская певица Виктория Цыганова, как сообщили в медиа "Продолжение следует" 27 марта. Она презентовала свою новую песню "Труба".

"Труба — это русское слово. Труба — это значит труба! Труба будет вам стопудово! Труба! Труба! Труба!", — говорится в припеве песни.

В Meduza уточнили, что выставку устроили вблизи Храма на Крови, построенного на месте расстрела царской семьи. Главным экспонатом стала, собственно, сама труба. В длину она — 16 метров, а в диаметре — 1,42 метра.

Фото, сделанное во время подготовки к открытию Фото: ТАСС

На торжественном открытии выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).

"Как в сказке про Кощея Бессмертного, наши богатыри проникли вглубь, добрались до яйца и сломали иглу", — заявил он.

Посетителям выставки предлагали пройти по трубе, "чтобы почувствовать атмосферу операции "Поток"". На мероприятие также привезли детей, в том числе кадетов, курсантов суворовского училища и обычных школьников.

Фото с открытия выставки Фото: ТАСС

В интервью Daily Storm сама Цыганова и ее муж Вадим поделились впечатлениями о выступлении.

"Эта операция — событие невероятного, исторического, эпохального масштаба! Это как "300 спартанцев" — в веках будет звучать", — подчеркнул Цыганов.

Он рассказал, что певице позвонила подруга и "со слезами" просила, чтобы Екатеринбург услышал песню "Труба". Однако продюсеру не давался текст, пока он не обратился к богу и не попросил дать свою мудрость. После этого песня якобы была готова уже через 15 минут.

Фото Цыгановой во время выступления Фото: ТАСС

"Просто моя рука водила по бумаге, и я старался ни о чем не думать. Если честно, то не я написал", — заверил он.

Цыганова рассказала, что почувствовала, когда сама прошлась по копии трубы, представленной на выставке.

"Я зашла туда одна, а вышла совсем другая. Я представляю, что такой подвиг могли совершить только наши, российские ребята", — призналась она.

Певица убеждена, что этот "подвиг" не смог бы повторить ни один солдат мира. По словам супругов, "люди возле храма плакали" и вместо сотни россиян собралось примерно две тысячи.

Напомним, российский военкор Юрий Котенок сообщал, что после спецоперации "Труба" (или "Поток") бойцы ВС РФ получили закупорку почти 90% легких. Вражеских военнослужащих взялись лечить медики, которые разбираются в спасении после химических отравлений.

Обозреватель Александр Коваленко информировал, что несмотря на освещение операции российской пропагандой как уникальной и сверхэффективной, на самом деле военные назвали ее полным провалом и катастрофой. В трубу, по данным командования, отправляли 600 человек, а вручить награды смогли только 112. Если верить командиру бригады "Восток", участников было еще больше — 800.