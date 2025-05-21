Путин посетил Курскую область: президент РФ был в 60 км от границы с Украиной (карта)

Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область. Он провел совещание в городе Курчатов и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

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В ходе визита Путин встретился с представителями добровольческих организаций и с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном, сообщили в Кремле.

Кроме этого, Путин провел совещание с главами муниципалитетов Курской области и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Курчатов находится в 60 км от границы с Украиной

Российские СМИ пишут, что это — первая поездка президента в Курскую область с момента "полного освобождения региона от ВСУ". О завершении операции Генштаб ВС РФ докладывал Путину еще 26 апреля.

До этого Путин приезжал в Курскую область в марте, после операции "Поток", которая позволила российским военным прорваться в тыл ВСУ в Курской области.

Однако американские аналитики отмечают недавнее продвижение Сил обороны Украины в Курской области, в частности на южной окраине Теткино и Нового Пути к юго-западу от Глушково.

Путин во время пресс-конференции в Курской области признал, что ВСУ пытаются двигаться в сторону границы с РФ из села Шостка Сумской области. Обстановка в отдельных районах все же сложная.

"Вся Курская область столкнулась с проблемами, которые характерны для приграничья", — заметил Путин.

Напомним, бойцы 110-й бригады Территориальной обороны недавно удачно отработали FPV-дронами по целям в Курской области. Удар пришелся и по мотоциклам ВС РФ.

Ранее комбат 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин обвинял командование ВСУ в "дебильных задачах" на Курском направлении.