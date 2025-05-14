Выследили в кустах: бойцы ТрО уничтожили "тачанку" и мотоциклы РФ под Курском, — волонтер (видео)

Бойцы 110 бригады Территориальной обороны провели серию успешных отработок FPV-дронами в Курской области Российской Федерации. Украинцы раз за разом попадали по одиноким солдатам российской армии, которые прятались в кустах или бежали по полям. Кроме того, под прицелом оказалась военная техника врага.

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О деталях применения FPV-дронов на фронте под Курском волонтер и общественный активист Сергей Стерненко написал в Telegram-канале.

Стерненко опубликовал видео с кадрами работы подразделения "Неистовые" 110-й ОБрТрО. Запись длится две минуты. В течение этого времени зрители наблюдают за FPV-дронами, которые волонтер отправил на фронт. В "коллекции" — кадры попадания по блиндажу ВС РФ, который пытались закамуфлировать. При этом качество видео достаточно высокое, поэтому можно разглядеть, как враг обустроил укрытие. Кроме того, видим солдат ВС РФ, которые пытаются убежать или отмахнуться от украинских беспилотников. В какой-то момент появляется россиянин, идущий по тропинке в поле и толкающий приспособление, которое Стерненко, вероятно, назвал "тачанкой". Среди отработок "Неистовых" — выслеживание и подрыв мотоциклов ВС РФ.

В заметке волонтера подводятся итоги ударов FPV-дронов украинских дроноводов. Согласно подсчетам, удалось обезвредить 16 военных ВС РФ, одну "тачанку, три мотоцикла. Стерненко также предупредил о сложной ситуации в Курской области и попытках врага добраться в Сумскую область.

"На некоторых участках фронта враг очень активно пытается прорываться через границу", — написал он.

FPV-дроны на фронте — детали

Отметим, 12 мая командир 414-й бригады беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр" рассказал об особенностях применения FPV-дронов на фронте. Командир сообщил, что в течение девяти месяцев существования бригады удалось обезвредить 10 тыс. единиц живой силы ВС РФ. Параллельно отработали по почти 31 тыс. целей. Бровди также написал, что подразделение потеряло 20 бойцов и отметил, что побратимы отомстили за погибших: пропорция потерь — один к 500. При этом военный редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин написал, что подобное соотношение характерно для авиации и артиллерии.

В марте 2025 года Фокус сообщил о новейших дронах с радиопеленгатором, созданных украинскими инженерами. На демонстрационном видео разработчики показали, как устройство обнаруживает станции управления БПЛА и средства РЭБ.

Напоминаем, в марте Роберт Бровди озвучил планы 414 бригады по эффективности работы FPV-дронов на фронте. Между тем 14 мая военный-нардеп Егор Фирсов рассказал о росте количества дронов и средств РЭБ в российской армии.