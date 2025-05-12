Один к 500: Бровди рассказал о соотношении потерь ВС РФ и бойцов "Птиц Мадяра"

Командир 414-й бригады беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" получил звание "Героя Украины" и сообщил, что в течение девяти месяцев подразделение уничтожило 10 тысяч солдат Вооруженных сил Российской Федерации. Бровди озвучил, сколько побратимов погибло во время боев и как противник заплатил за свои преступления. При этом потери россиян от работы дроноводов сравнимы с результативностью авиации.

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Об эффективности 414-й бригады беспилотных систем Бровди рассказал в Telegram-канале.

Сообщение командира бригады беспилотных систем появилось в сети вечером 12 мая. Бровди опубликовал фото, сделанное после вручения звания "Герой Украины": президент Украины Владимир Зеленский 8 мая 2025 года подписал соответствующий указ. Командир подчеркнул, что не нужно обращать внимание на фото, а следует прочитать информацию о результатах 414 бригады. "Мадяр" подвел итоги девяти месяцев существования боевой части. В течение этого времени (условных 273 дней):

ВС РФ потеряли 10 тыс. человек живой силы (то есть по 36 человек в сутки);

дроны Сил обороны ударили по 30 929 целям (по 113 целей в сутки).

Командир сообщил, что в течение девяти месяцев "Птицы Мадяра" потеряли 20 побратимов. По его словам, это менее 1% состава подразделения. "Мадяр" рассказал, что россияне "заплатили" за каждого павшего украинского героя. Несложные подсчеты показывают, что каждая потеря — это "минус" 500 солдат ВС РФ. При этом каждая обезвреженная цель имеет визуальное подтверждение в системе ситуационной осведомленности "Дельта", заверил командир.

"Врагу отплачено за наших 20 Героев жизнью и здоровьем 10 000 червей только за эту ротацию. По 500 йобликов и калек за КАЖДУЮ ОДНУ Птицу. Вечная память погибшим Птицам: БОРИС, НАБУ, ГРАФ, ЕНОТ, КОС, КАШТАН, СВИТЯЗЬ-ГАНС, ТЕСЛА, ЧИБ, АФОНЯ, УБЕР, ПТАХ, ШТИЛЬ, ДЖУРА, ПОЭТ, НАБАТ, КРИТИК, БРОКЕР, МЕНЕДЖЕР, ТАБО", — написал Бровди.

Роберт Бровди Мадяр — сообщение о 414 ОБрБпС Фото: Скриншот

На сообщение Роберта Бровди об эффективности работы 414 бригады Сил беспилотных систем отреагировал редактор отдела "Военный Фокус" Игаль Левин. В Telegram-канале Левин написал, что пропорция потерь 1 к 500 — это результативность авиации или артиллерии. За каждого погибшего "Птицы Мадяра" отомстили уничтожением "целого вражеского батальона", подытожил редактор Фокуса.

Роберт Бровди "Мадяр" — детали

Отметим, Роберт Бровди с позывным "Мадяр" — 49-летний майор ВСУ, командир подразделения "Птицы Мадяра", который в 2024 году стал 414 бригадой ударных беспилотных авиационных систем в составе Сухопутных войск ВСУ.

В мае 2025 года Бровди озвучил свое видение ситуации на поле боя летом 2025 года. По его мнению, на линии фронта сложится так называемая "килл-зона", шириной 15-20 км. В пределах этой зоны будет невозможным движение подразделений ВСУ и ВС РФ, поскольку местность будет находиться под плотным наблюдением дронов.

Напоминаем, 6 мая Фокус собрал мнения экспертов относительно влияния дронов на поле боя и относительно того, как изменится ситуация для пехоты во время российско-украинской войны.