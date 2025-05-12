Один до 500: Бровді розповів про співвідношення втрат ЗС РФ і бійців "Птахів Мадяра"

Командир 414-ї бригади безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" отримав звання "Героя України" та повідомив, що протягом дев'яти місяців підрозділ знищив 10 тисяч солдатів Збройних сил Російської Федерації. Бровді озвучив, скільки побратимів загинуло під час боїв та як противник заплатив за свої злочини. При цьому втрати росіян від роботи дроноводів порівнювані з результативністю авіації.

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Про ефективність 414-ї бригади безпілотних систем Бровді розповів у Telegram-каналі.

Допис командира бригади безпілотних систем з'явився у мережі увечері 12 травня. Бровді опублікував фото, зроблене після вручення звання "Герой України": президент України Володимир Зеленський 8 травня 2025 року підписав відповідний указ. Командир наголосив, що не потрібно звертати увагу на фото, а слід прочитати інформацію про результати 414 бригади. "Мадяр" підбивав підсумки дев'яти місяців існування бойової частини. Протягом цього часу (умовних 273 днів):

ЗС РФ втратили 10 тис. осіб живої сили (тобто по 36 людей на добу);

дрони Сил оборони вдарили по 30 929 цілях (по 113 цілей на добу).

Командир повідомив, що протягом дев'яти місяців "Птахи Мадяра" втратили 20 побратимів. З його слів, це менш як 1% складу підрозділу. "Мадяр" розповів, що росіяни "заплатили" за кожного полеглого українського героя. Нескладні підрахунки показують, що кожна втрата — це "мінус" 500 солдатів ЗС РФ. При цьому кожна знешкоджена ціль має візуальне підтвердження у системі ситуаційної обізнаності "Дельта", запевнив командир.

"Ворогу відплачено за наших 20 Героїв життям і здоровʼям 10 000 хробаків тільки за цю ротацію. По 500 йобликів та калік за КОЖНОГО ОДНОГО ПТАХА. Вічна памʼять загиблим Птахам: БОРИС, НАБУ, ГРАФ, ЄНОТ, КОС, КАШТАН, СВІТЯЗЬ-ГАНС, ТЕСЛА, ЧІБ, АФОНЯ, УБЕР, ПТАХ, ШТІЛЬ, ДЖУРА, ПОЕТ, НАБАТ, КРИТИК, БРОКЕР, МЕНЕДЖЕР, ТАБО", — написав Бровді.

Роберт Бровді Мадяр - допис про 414 ОБрБпС Фото: Скриншот

На допис Роберта Бровді про ефективність роботи 414 бригади Сил безпілотних систем відреагував редактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін. У Telegram-каналі Левін написав, що пропорція втрат 1 до 500 — це результативність авіації або артилерії. За кожного загиблого "Птахи Мадяра" відомстили знищенням "цілого ворожого батальйону", підсумував редактор Фокусу.

Роберт Бровді "Мадяр" — деталі

Зазначимо, Роберт Бровді з позивним "Мадяр" — 49-річний майор ЗСУ, командир підрозділу "Птахи Мадяра", який у 2024 році став 414 бригадою ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ.

У травні 2025 року Бровді озвучив своє бачення ситуації на полі бою влітку 2025 року. На його думку, на лінії фронту складеться так звана "кіл-зона", шириною 15-20 км. В межах цієї зони буде неможливим рух підрозділів ЗСУ та ЗС РФ, оскільки місцевість перебуватиме під щільним наглядом дронів.

Нагадуємо, 6 травня Фокус зібрав думки експертів щодо впливу дронів на поле бою і щодо того, як зміниться ситуація для піхоти під час російсько-української війни.