Фронт без пехоты: военные раскрыли, как и почему дроны изменят войну в 2025 году

Командир 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди предположил, что летом 2025 года боевые действия на фронте будут вестись только дронами. Фокус разобрался, насколько реалистичен сценарий, какие для него есть условия и исчезнет ли пехота.

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Роберт Бровди (позывной — "Мадяр") прогнозирует, что уже через несколько месяцев украинские и российские войска будут наносить поражения исключительно дронами. Вследствие этого на фронте возникнет "мертвая зона" или "кол-зона" шириной 15-20 км в обе стороны, где будет практически невозможно передвигаться бойцам и технике.

"Нам следует это осознавать. Стиснуть зубы, грызть врага непрерывно, рационально используя ресурс пилотов, их обеспечение и компетентное применение. Без тотального контроля воздуха дронами пехоты не останется", — пояснил командир бригады и добавил, что знает, как действовать.

Какие дроны изменят войну

Украинский военный Виталий Головня, служащий в специализированном подразделении БПЛА, в комментарии Фокусу подтвердил наличие такой тенденции на передовой, которую сам заметил еще в прошлом году. В 2024 году он лично залетал на 28 км, используя FPV-дроны с 10-дюймовыми рамами, а при благоприятной погоде такой аппарат может преодолеть и более 30 км.

Недавно появились беспилотники с крыльями, которые служат носителями ударных БПЛА. Условно, такой самолет может доставить два FPV-дрона на расстояние 20 км, сбросить чтобы они уже своим ходом преодолели 20-25 км, а связь на большом расстоянии обеспечит ретранслятор. Носителями-ретрансляторами также могут выступать тяжелые коптеры.

Доминировать на поле боя будут те же ударные FPV-дроны типа "камикадзе", потому что их производят и поставляют в очень большом количестве. Такие БПЛА будут атаковать все, что будет передвигаться в "серой зоне". Тем временем тяжелые бомбардировщики будут выполнять задачи по минированию, а беспилотники самолетного типа будут наблюдать за происходящим с большой высоты.

Беспилотный носитель "Довбуш Т10" с FPV-дронами Фото: Скриншот

По словам Виталия, пехота продолжит выполнять свои задачи на поле боя. Сейчас есть "серая зона", где на расстоянии 1-2 км друг от друга находятся украинские и российские позиции. Людей на них заменить очень трудно, поэтому бойцы сидят в блиндажах по 40-50-60 дней, им большими дронами доставляют провизию, боекомплект и все необходимое.

"Скоро "серая зона" будет 30-40 км. Так же будет пехота сидеть, будут и наблюдательные пункты маленькие, будут наблюдать, чтобы не было таких прорывов. Так же диверсионно-разведывательные группы могут передвигаться, ВС РФ будет пытаться прорываться. То есть пехотинцы будут выполнять все те же задачи, но уже будет гораздо проще с пересменками, перемещением и эвакуацией", — пояснил оператор БПЛА.

Наземные роботизированные комплексы (НРК) в "серой зоне" будут играть роль мобильных средств РЭБ, проводить видеонаблюдение, минировать участки, чтобы там не прорывались вражеские штурмовые группы, ДРГ или техника. Они также будут служить носителями "спящих" FPV-дронов, которые будут ожидать неподалеку от линии боевого соприкосновения, пока экипажи не активируют их дистанционно.

"Он может быть на платформе в 10-15 км. Это уменьшит время подлета на 10-15 минут, применение БПЛА станет намного быстрее и эффективнее", — пояснил Виталий Головня.

Украинский наземный дрон "Воля-Э" со средствами РЭБ Фото: Милитарный

Условия для появления "серой зоны"

Аэроразведчик ВСУ Александр Карпюк тоже писал, что ситуация, когда дроны будут контролировать передовую, возможна в том случае, если линия фронта стабилизируется. Для этого Силы обороны должны ежедневно уничтожать больше личного состава армии РФ, чем может прорваться через линию фронта. По его подсчетам, это количество составляет 2000-3000 единиц в сутки во время активных действий. Пока что россияне постепенно продвигаются, потому что их на штурмы отправляют больше, чем могут уничтожить украинские дроны.

Когда же количество сравняется, то появится "серая зона", контролируемая дронами. Как отметил Александр Карпюк, под постоянными атаками БПЛА невозможно статично держать на фронте значительное количество пехоты. Сейчас ее у ВСУ на линии соприкосновения немного, скоро уменьшится концентрация и у россиян.

"Думаю сформируется зона в 4-8 км, которая со временем станет постоянной. Обе стороны будут стараться летать дальше, поражать цели на больших дистанциях, но общая интенсивность упадет. Пехота начнет лучше окапываться, будет время на обустройство позиций, будет более активное минирование опасных направлений, — прокомментировал военный, — Думаю, что эта стадия начнется ближе к концу года".

Украинский военный с FPV-дроном Фото: УП

Он добавил, что война изменится, хотя обстрелы украинских городов продолжатся, а обе стороны будут наносить друг другу серьезный ущерб. Силам обороны нужно в этот период нанести максимально сокрушительные удары дальнобойными средствами, которые называют "дипстрайками" и "мидлстрайками". В этот период Украина и Россия достигнут "статуса кво" на поле боя, что откроет окно переговоров.

Соучредитель благотворительного фонда Dignitas и "Центра поддержки аэроразведки", а также руководитель проекта "Victory Drones" Мария Берлинская в интервью Фокусу говорила, что по состоянию на весну 2025 года наземные дроны не могут заменить пехоту на поле боя. Но со временем роль роботизированных систем будет расти, и они будут становиться все более автономными. Со временем армии будут использовать морские, воздушные и наземные беспилотники, объединенные одной системой управления боем.