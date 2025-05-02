Летнее наступление РФ: как долго оккупанты смогут воевать в Украине с такой интенсивностью

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Почему я считаю, что активная стадия на фронте еще будет максимум год

Этот пост — субъективная позиция, и конечно, есть много переменных, которые могут измениться не в нашу пользу, и оценка ситуации изменится. Но я пока попробую спрогнозировать завтра по сегодняшней ситуации.

Поехали.

1. Финансирование войны.

Ну, самое простое, что можно анализировать — это деньги. Их становится недостаточно для продолжения войны при такой интенсивности.

Это, пожалуй, самый простой фактор, который можно анализировать. Потому что в бюджете денег не хватает. И это уже начало отражаться на финансировании ВС РФ.

Денежная помощь за подписание контракта по регионам РФ остановилась или начала уменьшаться. И с учетом факта недофинансирования регионов в этом году — эта тенденция будет только распространяться. А это значит, что будет меньше контрактов, они меньше людей "купят", чтобы бросить в мясные штурмы. Сейчас они еще бросят в бой срочников, но это все равно не закроет потребности фронта.

2. Качество личного состава.

Согласно той же российской аналитике, средний возраст российского бойца сильно вырос.

Самый "молодой" состав был в 2022 году, когда воевала частично "контрактная" армия. В 23–24 годах уже средний возраст начал постепенно увеличиваться, но все равно был в среднем между 30–40 годами. Ну это понятно, зеки, контрактники, еще был относительно адекватный физически контингент. Сейчас даже российские военкоры говорят, что средний возраст российского бойца — уже далеко за 40 лет. А активно штурмовать такими бойцами не получится, если тенденция продолжится, то мало кому будет на мотоциклах в штурмы ходить под дронами.

3. Уменьшение объема ВПК РФ.

Здесь тоже интересно. Потому что, как мы помним, мощь ВПК РФ основывается на "необъятных" базах хранения со времен советского союза. Но с каждой итерацией техника с баз забиралась все в более плохом состоянии, а денег на восстановление одной единицы надо было все больше. Теперь мы дошли до той стадии, что и объем ВПК падает, то есть и объемы техники для фронта начнут падать, а с учетом того, что все самое боеспособное уже извлечено — то сильно падать. А для того, чтобы поддерживать активную стадию боевых действий, надо много техники. Или как деды, вводить в строй конницу и гужевой транспорт.

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4. Активная стадия на лето.

Это специфическое время года. С одной стороны, ты можешь отправлять малые группы по посадкам к нашим позициям, и эти посадки будут закрывать вражеский личный состав от дронов, но с другой стороны, это та погода, когда дроны летают далеко, видят далеко и оперативная осведомленность в секторах на достаточно высоком уровне. Отжимать мясными штурмами по посадке они могут, но какую-то большую концентрацию для большого наступления прятать летом трудно. А это значит, что потери у врага будут как минимум не меньше, чем до этого. Зимой ВС РФ активно используют непогоду, чтобы вести штурмы. Сейчас с этим будет сложнее.

5. Возможности уничтожения техники и личного состава.

Есть та предельная возможность уничтожения вражеского личного состава, которую на сегодня имеют ВСУ. Это 1000–1500 пигдогов в сутки. И это плюс-минус объективный на сегодня показатель, потому что эти все поражения с подтверждением заносят в "Дельту" и эти все данные проверяют. То есть если где-то и есть неточность, то она небольшая.

Это недостаточно для активной фазы настоящего, потому что для того, чтобы стабилизировать фронт, наши возможности должны быть где-то на уровне уничтожения 2000–3000 вражеского личного состава во время активных действий. Ну а что делать, мы же сначала обескровили подразделения БПЛА, отправив людей в пехоту, потом ху...рили неукомплектованные пехотные подразделения, которые без необходимых средств бросали в бой. Но все же потом здравый смысл взял верх, и начались проекты по масштабированию подразделений БПЛА. И это дало результат (неожиданно, то о чем я говорил полтора года назад — было правдой. Вот такой я стратегический сержант).

Этот процесс сейчас развивается дальше, понемногу, но идет вперед. И враг все же идет вперед, потому что их больше, чем могут уничтожить наши дроны.

Но если их количество снизится до уровня, когда мы будем уничтожать больше, чем сможет прорваться через ЛБС — то это и даст статус-кво. Чтобы снова вернуть инициативу на поле боя, надо поддерживать количество личного состава на сегодняшнем уровне или даже больше (потому что все же наши подразделения развиваются, их возможности тоже). А с учетом вышеприведенных факторов — не думаю, что это реально.

6. Что будет дальше, если линия фронта стабилизируется?

Начнется формирование "серой зоны" дронами. У нас на линии немного пехоты. Так будет и у россиян. Да и вообще, под дронами держать много пехоты на линии ты не можешь статично. Думаю, сформируется зона в 4–8 км, которая со временем станет постоянной. Обе стороны будут стараться летать дальше, поражать цели на больших дистанциях, но общая интенсивность упадет. Пехота начнет лучше окапываться, будет время на обустройство позиций, будет более активное минирование опасных направлений. Это не значит, что меньше будут обстреливать наши города и что стороны перестанут наносить друг другу серьезный ущерб, но война изменится. Думаю, что эта стадия начнется ближе к концу года. Нам надо сосредоточиться на том, чтобы наш урон на большие расстояния (дипстрайки, мидлстрайки) стал максимально болезненным.

Где-то тогда, я думаю, начнется окно переговоров.

Дальше все зависит от экономической ситуации в РФ до конца года и желания РФ повоевать со странами Балтии. НАТО сейчас в х*ровом состоянии, и вторжение туда даст большие дивиденды, чем терять кучу людей на Донецком направлении без стратегических результатов. Но это уже другая история.

Наша стратегия сейчас — держаться, ждать момента, когда у нас сойдется дебет в соотношении количество врага/средства поражения ВСУ. Надо признать, что общая усталость и российская пропаганда рисуют картину, что у нас все плохо, хуже, чем у них, но это действительно их последний рывок, на который они поставили все. Но это они сдуваются понемногу, а не мы. И с каждым месяцем эта тенденция будет продолжаться. Еще много работы, но свет в конце тоннеля уже начал появляться, и надо доработать этот период эффективно. И это для нас реальная задача.

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