Неуловимые "Герани": почему наземная РЭБ бессильна против новых 32-антенных систем управления

Немного о современной РЭБ.

На фото вы видите основной модуль управления дронами "Герань-4" и "Герань-5". А это — модуль CRPA "Комета" на 32 антенны.

Объясню в двух словах, в чём проблема.

Это модуль защищенной навигации, очень устойчивый к подавлению средствами РЭБ. Раньше ракеты изготавливались с несколькими системами навигации, в том числе не связанными со спутниковой навигацией. Дело в том, что считалось, что спутниковую навигацию можно подавить, и тогда нужно переключаться на другие системы, которые позволяли определять положение ракеты в воздухе без GPS.

И эти системы стоят дорого. Очень дорого. Кроме того, они технологически сложны, что ограничивает возможности быстрого масштабирования таких средств. И они не обладают такой точностью, как GNSS. Ведь спутниковая навигация может привести объект в точку размером в метр.

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Создать хорошо работающую визуальную навигацию на ракете, летящей ночью, да еще и на низкой высоте, скрываясь от радаров, — сложно. Но если у тебя все время работает спутниковая навигация — то вообще без проблем.

Почему так?

Поскольку в теории для подавления 32 антенн требуется 32 источника подавления. Одновременно. Да, этого можно добиться одновременным подавлением с помощью меньшего количества средств, но это сложнее. И воссоздать такие условия в условиях ограниченного радиогоризонта по цели, которая летит, прикрываясь рельефом, — сверхсложно.

Я ранее писал, что одним из крайне про…банных решений стало игнорирование установки РЕБа на воздушные дроны. Потому что эти антенны CRPA, если говорить очень упрощенно, — это 32 "уха", которые слушают спутники, направляющие свои сигналы с орбиты, то есть сверху вниз. А "уши", которые их слушают, — направлены снизу вверх. А если мы подавляем навигацию с земли, то делаем это снизу вверх и оказываем на CRPA ограниченное влияние. Чтобы максимально повысить эффективность подавления, мы тоже должны создавать помехи с поляризацией сверху вниз. Но мы не можем этого сделать, поскольку не разработали соответствующие средства.

И вот результат.

Малые крылатые ракеты игнорируют нашу РЭБ и ху…рят объекты в Киеве. В то же время наша РЭБ в основном влияет на навигацию местных жителей, а не на российские ракеты. Ну, то есть, в принципе, если мы не будем отключать навигацию в Киеве, то на сегодняшний день это ничего не изменит, потому что их ракеты плевать хотели на нашу РЭБ.

И дублирующих систем, которые позволили бы им точно выходить в район цели и поражать ее, у них нет. Да и зачем, всё и так отлично работает.

Я когда-то ругался в Фейсбуке по поводу некомпетентности координаторов РЭБ, которые подавляли навигацию "Залам" и "Орланам", летавшим по радиомаякам, а им было плевать на подавление GPS. Но эти помехи создавали нагрузку на наш тыл, срывали боевые задачи пилотов БПЛА и блокировали навигацию в тылу. То есть наша РЭБ работала против своих больше, чем против врагов.

"Комета" повышает навигационные возможности, но не дает 100-процентной гарантии. Увеличение до 32 каналов означает, что РЭБ оказывает влияние, и поэтому расширяют количество каналов. РЭБ существенно снижает точность и заставляет систему постоянно перестраиваться. Если отключить наземную РЭБ, то все более старые версии "Гераней" будут попадать с высокой точностью. Перекрытие навигации затрудняет корректировку вражеской разведки. Поэтому отказ от подавления навигации имел бы более серьезные последствия.

Но о том, что наша РЭБ способна блокировать "Кометы" и не давать дронам и ракетам понять, где они находятся, уже и речи не идет.

Вот с такими "инновациями" нас оставили перед зимой 2026 года. Надеюсь, что Драпатый обратит на это внимание и даст указание разработать меры противодействия. Ведь это одновременно и противодействие КАБам из УМПК, которые наводятся этими же "Кометами" и представляют собой большую проблему на фронте. И с этим срочно нужно что-то делать.

Иначе будет ой.

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