Сетки на мостах: от атак "шахедов" не защитят, но все равно полезны

На тему сеток, которые вешают на мосты.

Сегодня было много споров на тему "выдержит ли оно шахед", которые я не считаю особо уместными.

Малые реактивные крылатые ракеты и "шахеды" оснащены боевыми частями весом более 50 кг. Часть из них имеет боевую часть кумулятивного или кумулятивно-осколочного действия. При штатном срабатывании такие боевые части выделяют кумулятивную струю на расстояние более 5 метров, которая обладает разрушительной силой как для тросов, так и для самого сооружения.

Такая сетка не выдержит "дракарис" от кумулятивной бомбы. Да и мало что выдержит. Поэтому натягивать стальные тросы и нагружать этим весом и без того аварийную конструкцию не имеет большого смысла, ведь кумулятивная струя будет проходить через стальные тросы, как нож сквозь масло.

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"Тогда зачем нужны эти сетки?" — спросите вы?

"Шахед", сбитый то ли турелью, то ли перехватчиком, то ли ракетой, после сбивания не испаряется в воздухе. Его обломки или фюзеляж продолжают падать вперед, и если целью был мост, то его обломки могут упасть на машины, которые там находятся.

Именно от таких происшествий может защитить сетка или уменьшить наносимый ущерб. Поэтому лично я считаю такую инициативу очень полезной, но надеюсь, что за сетками будут должным образом ухаживать, чтобы после зимнего обледенения они не падали на машины, создавая ДТП. Ведь таких случаев в зоне боевых действий было достаточно.

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