Сетки на мостах: от атак "шахедов" не защитят, но все равно полезны
Военнослужащий Александр Карпюк (позывной "Серж Марко") объясняет, зачем на мостах начали устанавливать защитные сетки. Конечно, от прямого попадания дрона они не спасут, но могут предотвратить падение обломков на мост — и в этом смысле очень полезны.
На тему сеток, которые вешают на мосты.
Сегодня было много споров на тему "выдержит ли оно шахед", которые я не считаю особо уместными.
Малые реактивные крылатые ракеты и "шахеды" оснащены боевыми частями весом более 50 кг. Часть из них имеет боевую часть кумулятивного или кумулятивно-осколочного действия. При штатном срабатывании такие боевые части выделяют кумулятивную струю на расстояние более 5 метров, которая обладает разрушительной силой как для тросов, так и для самого сооружения.
Такая сетка не выдержит "дракарис" от кумулятивной бомбы. Да и мало что выдержит. Поэтому натягивать стальные тросы и нагружать этим весом и без того аварийную конструкцию не имеет большого смысла, ведь кумулятивная струя будет проходить через стальные тросы, как нож сквозь масло.
"Тогда зачем нужны эти сетки?" — спросите вы?
"Шахед", сбитый то ли турелью, то ли перехватчиком, то ли ракетой, после сбивания не испаряется в воздухе. Его обломки или фюзеляж продолжают падать вперед, и если целью был мост, то его обломки могут упасть на машины, которые там находятся.
Именно от таких происшествий может защитить сетка или уменьшить наносимый ущерб. Поэтому лично я считаю такую инициативу очень полезной, но надеюсь, что за сетками будут должным образом ухаживать, чтобы после зимнего обледенения они не падали на машины, создавая ДТП. Ведь таких случаев в зоне боевых действий было достаточно.
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