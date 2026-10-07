Не всегда спасают от дронов: Сергей "Флеш" объяснил, для чего нужны пулеметные турели

Пулеметные турели защищают не населенные пункты, а конкретные объекты — склады, предприятия, мосты и подстанции, пояснил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш".

Вокруг пулеметных турелей, применяемых против вражеских беспилотников, сложились завышенные ожидания. Специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" обозначил реальные возможности такой техники.

По его словам, подобная установка работает в пределах отдельной точки, а не населенного пункта. Она способна обеспечить защиту конкретного объекта — например, промышленного предприятия, складского помещения, переправы или энергетического объекта.

Ключевой параметр, от которого зависит радиус действия, — технические характеристики самого пулемета. Именно они определяют предел, в пределах которого турель способна поражать цель.

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Отдельно эксперт подчеркнул: не стоит рассматривать такую установку как альтернативу противовоздушной обороне. Она срабатывает тогда, когда дрон уже преодолел все предыдущие рубежи перехвата.

"Важно понимать, что турель на базе пулемета — это не защита на "уровне города", а защита на "уровне объекта". Например, склада, производственного объекта, моста, электроподстанции.

Дальность защиты в первую очередь определяется характеристиками пулеметов.

"Турель не заменяет основные средства ПВО; турель — это последний уровень защиты, когда дрон преодолел все остальные", — отметил Сергей "Флеш".

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Кроме того, сообщалось, что бывший министр армии США Дэн Дрисколл публично признал лидерство Украины в сфере вооружений. По его словам, Соединенные Штаты уступают Украине в темпах производства и совершенствовании технологий, несмотря на значительно большие финансовые возможности.