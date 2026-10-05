Скромный бюджет, но лучшее оружие: Дрисколл признал преимущество Украины над США в вооружении

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл признал преимущество Украины в вооружении. Он отметил, что США отстают от украинского производства и технологического прогресса, хотя и располагают гораздо большим бюджетом.

Украина, находясь в состоянии войны и располагая ограниченными ресурсами, опередила США в области вооружения и совершенствования технологий. Для американцев это стало неприятной правдой. Об этом рассказал бывший министр армии США Дэн Дрисколл в беседе с Rolling Stone. Бывший чиновник отметил, что Киев быстро адаптировался к условиям.

"В некотором смысле было унизительно видеть, насколько быстро страна может меняться, когда в этом возникает необходимость. Когда ты видел, каким был бюджет Украины и насколько он был мал по сравнению с нашим, и, несмотря на это, у них было лучшее оружие для ведения войны, это стало сигналом к пробуждению", – сказал Дрисколл журналистам.

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Наблюдение за стратегией Украины побудило чиновника создать экспериментальное подразделение по концепции "дроны прежде всего". Такой батальон был размещен в Италии, а в его состав входило 600 военнослужащих. В частности, в его составе были лаборатории, где тестировались системы радиоэлектронной борьбы с привлечением украинских специалистов. Однако впоследствии подразделение вернулось к выполнению задач воздушно-десантной пехоты.

Стоит отметить, что министр армии США ушел в отставку в 2026 году. По неофициальной информации, поводом для этого мог стать конфликт с главой Пентагона Питом Хэгсетом.

Ранее сообщалось, что Дэн Дрисколл заявил: благодаря темпам внедрения технологий и инновациям Украина получила шанс опередить Россию, а сама война, по его мнению, подошла к "переломному моменту".

Кроме того, мы писали, что Дрисколл официально подал в отставку Дональду Трампу и должен был покинуть Пентагон в ближайшие дни. Этому предшествовали несколько месяцев "напряженных отношений" с министром обороны Питом Хэгсетом из-за вопросов руководства вооруженными силами и увольнения ряда высокопоставленных чиновников.