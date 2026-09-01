Министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл официально ушел в отставку: все из-за конфликта с Хэгсетом, — СМИ

Министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл официально подал прошение об отставке президенту Дональду Трампу и покинет Пентагон в ближайшие дни. Это произошло после нескольких месяцев "напряженных отношений" с министром обороны Питом Хэгсетом по поводу руководства вооруженными силами и увольнения ряда высокопоставленных чиновников.

Дрисколл стал очередным высокопоставленным чиновником Министерства обороны США, покинувшим ведомство. Об этом 1 сентября сообщило издание The Guardian со ссылкой на данные газеты The Wall Street Journal.

По данным источников, Дрисколл уже некоторое время рассматривал возможность уйти из Пентагона на фоне явных разногласий с министром. В то же время его вклад в управление сухопутными войсками США, а также участие в урегулировании российско-украинской войны высоко оценивают в Белом доме.

"Министр Дрисколл очень эффективно способствовал реализации программы президента Трампа „Сделаем Америку снова сильной“ в Департаменте сухопутных войск, демонстрируя выдающиеся лидерские качества в ходе исторических военных операций, возвращая акцент на боеготовность и боевую эффективность, помогая в переговорах между Россией и Украиной и т. д.", — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в комментарии для Associated Press.

Відео дня

Она подчеркнула, что армия США "стала мощнее, чем когда-либо", благодаря работе Дрисколла совместно с главнокомандующим и министром обороны Хегсетом.

Как пишет CNN, во время объявления об отставке Дрисколл "выразил обеспокоенность в отношении политики администрации по трансформации и боеготовности армии, а также в связи с препятствиями, чинимыми Хегсетом этим усилиям, в частности, путем увольнения ответственных генералов". Представитель армии добавил, что Дрисколл перед подачей заявления об отставке провел беседу с Дональдом Трампом.

Отставка Дрисколла произошла после ряда инцидентов

Как пишет The Guardian, отставка Дэна Дрисколла стала следствием продолжавшихся несколько месяцев потрясений в Министерстве обороны США. В последнее время ведомство потрясли расследования утечек информации и бюджетных проблем, а также увольнение нескольких высокопоставленных чиновников.

В апреле этого года издание CBS News сообщало, что Пит Хэгсет призвал уйти в отставку начальника штаба Сухопутных войск генерала Рэнди Джорджа, соратником которого был Дрисколл. В июне неожиданно ушел в отставку Кристофер Донахью — командующий Сухопутными войсками в Европе и Африке.

Стоит отметить, что Дрисколл — ветеран войны в Ираке, бывший советник вице-президента США Джей Ди Венса. Выдвигая кандидатуру Дрисколла в 2024 году, президент Дональд Трамп назвал его "разрушителем устоявшихся порядков и инициатором перемен".

На своей должности военный также выступил в роли главного переговорщика с целью прекращения войны между Россией и Украиной.

Напомним, 31 августа издание The Washington Post сообщило, что военные США забили тревогу в связи с войной с Ираном.

Кроме того, на днях NBC News сообщило, что Пит Хегсет планирует баллотироваться на пост президента США на выборах 2028 года.