Міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл офіційно пішов у відставку: все через конфлікт з Гегсетом, — ЗМІ

Міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл офіційно подав у відставку президенту Дональду Трампу і покине Пентагон найближчими днями. Це сталося після кількох місяців "напружених відносин" з міністром оборони Пітом Гегсетом щодо керівництва військом і звільнення низки високопосадовців.

Дрісколл став черговим високопосадовцем Міністерства оборони США, який покинув відомство. Про це 1 вересня повідомило видання The Guardian з посиланням на дані газети The Wall Street Journal.

За даними джерел, Дрісколл вже деякий час розглядав можливість піти з Пентагону на тлі очевидних суперечностей із міністром. Водночас його вклад в управлінні сухопутними військами США, а також участь у врегулюванні російсько-української війни високо оцінюють у Білому домі.

"Міністр Дрісколл дуже ефективно сприяв реалізації програми президента Трампа "Зробимо Америку знову сильною" у Департаменті сухопутних військ, демонструючи видатні лідерські якості під час історичних військових операцій, повертаючи акцент на боєготовність та бойову ефективність, допомагаючи у переговорах між Росією та Україною тощо", — заявила речниця Білого дому Анна Келлі у коментарі для Associated Press.

Відео дня

Вона наголосила, що армія США "стала потужнішою, ніж будь-коли", завдяки роботі Дрісколла разом із головнокомандувачем та міністром оборони Гегсетом.

Як пише CNN, під час оголошення про відставку Дрісколл "висловив занепокоєння щодо адміністрації щодо трансформації та боєготовності армії, а також щодо блокування цими зусиллями з боку Гегсета, зокрема, шляхом звільнення відповідальних генералів". Представник армії додав, що Дрісколл перед поданням у відставку переговорив з Дональдом Трампом.

Відставка Дрісколла сталася після низки інцидентів

Як пише The Guardian, відставка Дена Дрісколла стала наслідком багатомісячних потрясінь у Міністерстві оборони США. Останнім частом відомство сколихнули розслідування витоків інформації та бюджетних проблем, а також звільнення кількох високопосадовців.

У квітні цього року видання CBS News повідомляло, що Піт Гегсет закликав піти у відставку начальника штабу Сухопутних військ генерала Ренді Джорджа, соратником якого був Дрісколл. У червні у відставку несподівано пішов Крістофер Донах'ю — командувач сухопутних військ у Європі та Африці.

Варто зазначити, що Дрісколл — ветеран війни в Іраку, колишній радник віцепрезидента США Джей Ді Венса. Висуваючи кандидатуру Дрісколла у 2024 році, президент Дональд Трамп назвав його "руйнівником усталених порядків та ініціатором змін".

На своїй посаді військовий також виконув роль головного перемовника з метою припинення війни між Росією та Україною.

Нагадаємо, 31 серпня видання The Washington Post повідомило, що військові США забили тривогу через війну з Іраном.

Також днями NBC News розповіло, що Піт Гегсет планує балотуватися на президента США на виборах 2028 року.