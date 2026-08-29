Новий кандидат: глава Пентагону Гегсет балотуватиметься на президента США в 2028 — NBC

Військовий міністр США Піт Гегсет обговорював із близькими людьми можливість участі у президентських виборах 2028 року. До цієї теми політика підштовхнули кілька факторів.

Тему ймовірної участі в президентських перегонах 2028 року Гегсет обговорював як в приватному колі, так і з дружиною Дженніфер. Про це повідомляє NBC News.

ЗМІ пишуть, що додаткову увагу до можливих політичних планів міністра привернула його поїздка до Айови, де він підтримував республіканського конгресмена Зака Нанна. Цей штат традиційно має особливе значення для президентських перегонів, оскільки одним із перших проводить партійне голосування.

Водночас Гегсет активно працює з електоратом Трампа, зокрема просуваючи консервативнішу риторику. Один із республіканських політтехнологів вважає, що міністр має підтримку серед чоловіків і базового електорату партії завдяки образу "сильної маскулінності".

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Гегсет конкуруватиме проти Джей Ді Венса та Марко Рубіо за номінацію Фото: Instagram Pete Hegseth

Якщо Гегсет справді вирішить балотуватися, йому доведеться конкурувати з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо, яких уже називають потенційними кандидатами від республіканців у 2028 році. Водночас його кампанії можуть завадити критика через дії під час війни з Іраном та минулорічний скандал із витоком з чату Signal.

Серед прихильників Трампа звучить думка, що Гегсету спочатку потрібно продемонструвати успіхи на посаді. Глава Американського консервативного союзу Метт Шлапп уже публічно закликав його розглянути президентську кампанію.

Сам Гегсет після появи публікації заперечив будь-які президентські амбіції. У соцмережі X він назвав інформацію "на 100% неправдивою" та звинуватив телеканал у поширенні вигадок із посиланнями на анонімні джерела.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Трамп звинуватив Піта Гегсета у марнотратстві. Виявилося, що на саміті в Кемп-Девіді минулих вихідних президент США посварився зі своїм міністром оборони, вимагаючи пояснень щодо гострого дефіциту дорогих боєприпасів.

Згодом стало відомо, що Гегсет "вижив" неугодного топчиновника Пентагону. Причиною тому стало звільнення одного з топкерівників армії США, якого захищав Дріскол.