Новый кандидат: глава Пентагона Хегсет будет баллотироваться на пост президента США в 2028 — NBC

Министр обороны США Пит Хегсет обсуждал с близкими людьми возможность участия в президентских выборах 2028 года. К этой теме политика подтолкнули несколько факторов.

Тему возможного участия в президентской гонке 2028 года Хегсет обсуждал как в частном кругу, так и со своей женой Дженнифер. Об этом сообщает NBC News.

СМИ пишут, что дополнительное внимание к возможным политическим планам министра привлекла его поездка в Айову, где он поддерживал республиканского конгрессмена Зака Нанна. Этот штат традиционно имеет особое значение для президентской гонки, поскольку одним из первых проводит партийное голосование.

В то же время Гегсет активно работает с электоратом Трампа, в частности, продвигая более консервативную риторику. Один из республиканских политтехнологов считает, что министр пользуется поддержкой среди мужчин и базового электората партии благодаря образу "сильной мужественности".

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Хегсет будет соперничать с Джей Ди Венсом и Марко Рубио за выдвижение в качестве кандидата Фото: Instagram Pete Hegseth

Если Хегсет действительно решит баллотироваться, ему придётся соперничать с вице-президентом Джей Ди Венсом и госсекретарём Марко Рубио, которых уже называют потенциальными кандидатами от республиканцев в 2028 году. В то же время его кампании могут помешать критические высказывания в связи с его действиями во время войны с Ираном и прошлогодний скандал с утечкой из чата Signal.

Среди сторонников Трампа звучит мнение, что Хегсету сначала нужно продемонстрировать успехи на своей должности. Глава Американского консервативного союза Мэтт Шлапп уже публично призвал его рассмотреть возможность участия в президентской кампании.

Сам Хегсет после появления публикации опроверг какие-либо президентские амбиции. В социальной сети X он назвал эту информацию "на 100 % ложной" и обвинил телеканал в распространении выдумок со ссылкой на анонимные источники.

Ранее Фокус сообщал о том, как Трамп обвинил Пита Хэгсета в расточительстве. Оказалось, что на саммите в Кэмп-Дэвиде в минувшие выходные президент США поссорился со своим министром обороны, требуя объяснений по поводу острой нехватки дорогостоящих боеприпасов.

Впоследствии стало известно, что Хегсет "устранил" неугодного высокопоставленного чиновника Пентагона. Причиной тому стало увольнение одного из высших руководителей армии США, которого защищал Дрискол.