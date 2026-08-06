Потратил все американские ракеты на Иран: Дональд Трамп отругал Пита Хегсета за расточительность

Оказалось, что на саммите в Кэмп-Дэвиде на минувших выходных, президент США поругался со своим министром войны, требуя объяснений насчет острой нехватки дорогих боеприпасов.

Этот обмен репликами подчеркнул растущее разочарование Трампа в своем министре обороны, который был одним из главных сторонников военных действий против Ирана на раннем этапе. Два источника сообщили The Washington Post, что Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений, почему его, по всей видимости, ввели в заблуждение относительно острой нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности в отношении Ирана.

Эта встреча произошла в кулуарах заседания кабинета министров в Кэмп-Дэвиде, где Трамп в разговоре с Хегсетом заявил, что, по его мнению, проблема с боеприпасами "была решена", как сообщили оба источника, знакомые с содержанием разговора, которые, как и другие, говорили на условиях анонимности "из-за опасений мести".

Відео дня

Как сообщили источники, в Кэмп-Дэвиде, когда Трамп предъявил Питу Хегсету претензии по поводу нехватки оружия, глава Пентагона защищался и обвинил своего заместителя Стивена Файнберга в дефиците и в том, что тот не обеспечил полную информированность Трампа по этому вопросу.

Дефицит боеприпасов в США повлиял на войну в Украине и США

Дефицит управляемых ракет большой дальности и зенитных ракет-перехватчиков, стала одной из причин, по которой Трамп в последние дни отказался от нанесения дополнительных массированных ударов по Ирану.

3 августа Трамп заявил, что отдал приказ, а затем отменил "крупнейшую атаку со времен Второй мировой войны", в ожидании новых переговоров по поводу Ормузского пролива.

Хотя Соединенные Штаты объявили о новых соглашениях о производстве некоторых наиболее важных боеприпасов, таких как зенитные ракеты Patriot, сам процесс производства этих боеприпасов может занимать до двух лет, и в ближайшее время не предвидится никакого улучшения ситуации с дефицитом боеприпасов.

Только за первый месяц боевых действий США против Ирана выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk и более 1000 систем Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) .

США также использовали более 1300 тактических баллистических ракет в первые недели боевых действий. Запасы ракет ATACM — ракет малой дальности, также востребованных Украиной, — истощены настолько, что их практически не осталось.

Нехватка оборонительных боеприпасов оказала влияние не только на Ближний Восток. Украина испытывает нехватку средств ПВО , и у нее мало возможностей пополнить запасы за счет западных резервов, что делает ее уязвимой для российских дальнобойных атак.

Дональд Трамп и Пит Хегсет – почему президент США зол на главу Пентагона

Конфликт между Дональдом Трампом и Питом Хегсетом продемонстрировал растущее разочарование Трампа в своем министре войны, который был одним из главных сторонников активных военных действий против Ирана, убедив президента США в том, что это будет быстрая и относительно легкая победа, как утверждают многочисленные официальные лица.

Операция в Венесуэле подняла рейтинг Хегсета, но усугубила дефицит боеприпасов Фото: The White House

"Это на 100% фейковые новости. Этого буквально никогда не было. И президент Трамп полностью доверяет госсекретарю Хегсету", — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ответ на вопросы The Post.

Спустя более пяти месяцев после начала военной операции против Ирана, после гибели 18 американских военнослужащих и сотен раненых, Иран и США по-прежнему находятся в тупиковой ситуации, а страны Ближнего Востока все больше обеспокоены долгосрочными экономическими последствиями войны и блокадой Ормузского пролива.

"Госсекретарь Хегсет не вводил никого в заблуждение относительно нашей позиции в отношении боеприпасов и не обвинял заместителя госсекретаря Файнберга. Эти утверждения об истощении запасов, внутренних разногласиях, позиции госсекретаря по Ирану… в равной степени являются вымыслом", — заявил главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

На июльских слушаниях в Сенате Хегсет вступил в спор с демократами по поводу того, предоставил ли он Трампу честную оценку войны с Ираном, в том числе рисков, которые затянувшаяся кампания создаст для американских военных запасов.

В ходе слушаний Хегсет отказался обсуждать свои советы президенту и заявил, что это администрация Байдена виновна в дефиците боеприпасов.

Дефицит ракет в США растянется на годы

Хегсет, Файнберг и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн обратились к законодателям с просьбой выделить им дополнительные 67 миллиардов долларов на военные нужды для покрытия расходов, связанных с войной против Ирана. Хегсет заявил законодателям в ходе слушаний в прошлом месяце, что эта просьба удовлетворяет "срочную и необходимую" потребность в пополнении военных запасов.

Общий запрос администрации на оборонный бюджет на предстоящий финансовый год составляет рекордные 1,5 триллиона долларов и включает десятки миллиардов долларов на производство ракет. Однако предложение застопорилось, поскольку демократы возражают против такого масштабного увеличения, в результате чего у Пентагона нет четкого пути к пополнению критически важного вооружения.

С тех пор как разразился скандал Signalgate, когда Хегсет отправил секретную информацию в чат-группу, в которую случайно попал журналист, всего через несколько месяцев после утверждения на посту министра обороны, ходили слухи о том, как долго он останется в хороших отношениях с Трампом. Президент постоянно хвалил Хегсета, говоря, что тот выглядит так, будто сошел прямо с экрана кинофильма, и что "он любит войну".

Пита Хегсета сделали главной Пентагона "за внешность" Фото: Instagram Pete Hegseth

С момента вступления в должность Трамп начал военные операции в семи странах: в Йемене, Сомали, Сирии, Иране, Ираке, Нигерии и Венесуэле.

Успешная операция по захвату бывшего венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, казалось, еще больше укрепила позиции Хегсета. Но тупиковая ситуация вокруг Ормузского пролива, а также огромные затраты и длительность войны с Ираном подорвали доверие Трампа к нему, заявляют инсайдеры.

С 28 февраля по 7 апреля, первый день прекращения огня, США нанесли удары по более чем 13 000 целям в Иране. Кроме того, они отразили более 8500 попаданий иранских боеприпасов или беспилотников.

США начали операцию "Эпическая ярость" против Ирана, уже столкнувшись с нехваткой критически важных боеприпасов.

Нынешний конфликт "еще больше усугубил эти недостатки", — заявил Брэд Боуман, ветеран армии и старший директор Фонда защиты демократий.

Хотя Хегсет и Пентагон объявили о многочисленных новых рамочных соглашениях с промышленностью по восстановлению арсенала, оборонные компании "не начнут гнуть металл, пока не будет заключен контракт и выделены ассигнования Конгресса", — сказал Боуман, подтвердив, что на восстановление запасов уйдут годы.

"Нельзя просто щелкнуть выключателем, и боеприпасы внезапно оказываются в руках военнослужащих", - сказал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе предоставить сотни дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. Из-за дефицита.

А в Сенате США тем временем прямо заявляют о том, что дипломатия Трампа терпит крах. Президенту советуют заменить "риелтора и зятя" на переговорах с Ираном.