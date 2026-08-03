Мир на грани срыва: Трампу советуют избавиться от "риелтора и зятя" на переговорах с Ираном (видео)

Сенатор-демократ Марк Келли подверг критике президента Дональда Трампа из-за его друга Стив Виткоффа и зятя Джареда Кушнера. Он считает, что приближенные к нему люди не справляются со своей задачей.

Келли призвал президента привлечь более опытных дипломатических представителей и отказаться от услуг этих людей, ведь они не справляются со своей задачей. Об этом он заявил в эфире программы Face the Nation на телеканале CBS.

Сенатор указывает, что оба мужчины месяцами возглавляют переговоры между США и Ираном, пока администрация Трампа пытается выйти из войны, которую обещала завершить через несколько недель.

"Я бы посоветовал ему не делать то же, что он делал до сих пор — не поручать переговоры своему приятелю по недвижимости и своему зятю", — сказал Келли.

В то же время, по его словам, Трампу стоит "привлечь людей, которые разбираются в этом деле, умеют говорить с иранцами, способны сформировать коалицию и снова объединить союзников". Издание The Independent указывает, что сенатор критикует главу США из-за начавшейся войны против Ирана для уничтожения его ядерной программы.

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Келли и другие законодатели подвергают сомнению саму необходимость войны, ведь удары по иранским объектам прошлым летом якобы уже "уничтожили" три ядерных объекта страны. В то же время вопрос ядерной программы отошел на второй план, администрация пытается вернуться в статус-кво.

"Президент потратил недели на заключение соглашения, объявленного в июне, которое возобновило движение судов через Ормузский пролив, но мало что изменило в краткосрочной перспективе. Впоследствии и это соглашение, и перемирие между США и Ираном фактически развалились. означает, как действовать на фоне для дальнейшего протекания войны, ситуации в Ормузском проливе и мировых рынков нефти, которые и так находятся в турбулентности, пока остается непонятным», — пишут журналисты.

Ранее Фокус сообщал, как война в Иране возродила подзабытый феномен "морских сражений". Обозреватель Саймон Тисдалл убежден, что современная политика Вашингтона по поводу Ормузского пролива все больше сводится к защите собственных экономических интересов, а не международного порядка.

Впоследствии стало известно, что Иран угрожает США и их союзникам в Заливе ударами по нефти и газу. В Тегеране пообещали ответить на угрозы Дональда Трампа нанести новые удары по иранским объектам.