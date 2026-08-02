"Все будет сгорать дотла": Иран угрожает США и их союзникам в Заливе ударами по нефти и газу

Иран в эти выходные жестко предупредил США против любых "необдуманных шагов". В Тегеране пообещали ответить на угрозы Дональда Трампа нанести новые удары по иранским объектам.

Заявления прозвучали от главы иранского МИД Аббаса Арагчи во время серии отдельных телефонных разговоров в субботу с чиновниками Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.

В разговоре с начальником генштаба вооруженных сил Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром и главой МИД Турции Хаканом Фиданом Арагчи подчеркнул, что Тегеран даст жесткий отпор любой агрессии. Стороны также обсудили возможные последствия "дестабилизирующих шагов" со стороны Вашингтона и риски дальнейшего обострения региональной ситуации безопасности.

Впоследствии главный дипломат Ирана провел разговор с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом. Он предупредил, что любые удары со стороны США или Израиля или других государств региона получат "пропорциональный ответ".

Відео дня

Показательно, как пишет СМИ, переговоры состоялись буквально через несколько часов после того, как кувейтская армия сообщила о перехвате вражеских беспилотников, запущенных со стороны Ирана по нескольким стратегическим объектам страны.

Имеющий в виду Иран и готовящие в США

СМИ пишет, что особо жесткую позицию обнародовало агентство Nournews, связанное с Высшим советом национальной безопасности Ирана. По его данным, в случае американских атак на иранскую энергетическую инфраструктуру Тегеран нанесет ответные удары по нефтяным месторождениям Саудовской Аравии и ОАЭ, а также по газовым месторождениям Катара и Израиля. Формулировка издания не оставляла простора для двусмысленного толкования: "Все сгорит дотла".

Тем временем в пятницу во время заседания правительства США сам Трамп заявил, что американская переговорная команда (в состав которой входят его зять Джаред Кушнер, спецпредставитель Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио) до сих пор имеет шанс договориться с иранской стороной. Тем временем президент США признал, что его доверие к Тегерану все слабеет, говоря, что они (Иран) "слишком часто нарушают свое слово".

Трамп готов к соглашению, но Иран не держит свое слово, считает президент США Фото: Білий дім

В то же время, Трамп фактически повторил обвинения, которые ранее сам Иран неоднократно адресовал Вашингтону. При этом 47-й глава США не скрывал своих намерений, прямо заявив о готовности "нанести им удар".

На фоне этой словесной эскалации ситуация обостряется и прямо на море, пишут журналисты. Последние два инцидента произошли у берегов Омана — один танкер потерпел попадание неизвестным снарядом, где повреждено машинное отделение судна, а на втором эпизоде — капитан танкера доложил о мощном водяном всплеске и взрыве неподалеку от корабля, хотя на этот раз обошлось без повреждений.

Ранее Фокус сообщал о том, почему Тегеран не нанес "удара возмездия" по Украине. Политический консультант Артем Биденко считает, что просто Иран ведет свою войну обдуманно и ему не нужен лишний фронт, где против него будет вся Европа.

Впоследствии стало известно, что люди в "форме ВСУ" угрожают Ирану. В сети распространяется 30-секундное фейковое видео, в котором трое неизвестных, выдающих себя за украинских военных, угрожают Ирану.