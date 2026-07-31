Иранские ракеты не долетели до Одессы: почему Тегеран не нанес "удар возмездия" по Украине

NYT сообщила, что Иран всерьез рассматривал возможность нанесения удара баллистической ракетой по украинскому черноморскому порту в ответ на нашу атаку на его судно в Каспийском море, причем речь шла не об очередной телевизионной угрозе, а о конкретном сценарии с небольшим боезарядом. Это обсуждалось на уровне чиновников, но в конце концов решили отказаться. И вот здесь мы попали в ловушку упрощения: Иран, мол, испугался, потому что Украина больше не та страна, которую можно безнаказанно задеть.

Вся газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что западные дипломаты предупредили: реакцию Украины предсказать невозможно, и никто не берется гарантировать, чем это закончится. Приятно такое читать, согласен. Но странно.

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Поэтому я попросил коллег из восточноазиатского офиса SEC Newgate провести краткий анализ, ведь описанная картина выглядела слишком упрощенной: Украина — не такая уж и незначительная страна, у нее есть боевой опыт и поддержка США и Европы, поэтому новый фронт против нее Тегерану невыгоден. И, видимо, эти аргументы присутствуют в иранском медиапространстве. Однако наряду с констатацией нашей силы обсуждались гораздо более приземлённые соображения.

Каспий, находящийся под санкциями, превратился для Тегерана едва ли не в единственную действующую торговую артерию, и милитаризировать то самое море, по которому к тебе поступают крайне необходимые товары, — значит, наносить ущерб прежде всего себе; ракеты до Киева пришлось бы преодолевать от 1 700 до 2 500 километров, затрагивая турецкое воздушное пространство и требуя согласия России, то есть риск втянуть НАТО перевешивал любую символическую выгоду от удара; а многие аналитики в Тегеране вообще расценивали нашу атаку как ловушку, рассчитанную на то, чтобы втянуть Иран в чужую войну, и обоснованно решили в нее не лезть.

К сожалению, информацию об "аналитике Мехди Рахмати", на которого ссылается NYT, найти не удалось, но это довольно популярное имя в Иране, поэтому доверимся авторитетному изданию: они по телефону взяли у него комментарий и передали его без изменений.

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Но вот выдержки из местных СМИ, от более популярных и активных в сети экспертов. Маз'яр Агазаде из издания "Аср-е Иран" предупреждал, что ответный удар откроет "бесполезный и изнурительный новый фронт", на котором Иран понесет гораздо большие потери, чем Украина. Али Голхаки, близкий к спикеру парламента Галибафу, предостерегал более тонко: любой удар не должен привести к тому, чтобы против Ирана вместе с США выступила вся Европа. А Мохсен Рейхани указывал на чисто техническую невозможность — удар по Одессе потребовал бы согласия России, а ракеты с северо-запада Ирана пересекли бы турецкое небо и рисковали бы втянуть НАТО.

К этому добавлялся экономический аргумент, который, по-видимому, и стал решающим. Депутат Меджлиса Ахмад Бахшаеш Ардестани прямо заявлял, что товары жизненно важной важности поступают в Иран именно по каспийскому маршруту и благодаря сотрудничеству с Россией, поэтому милитаризация того самого моря, которое осталось едва ли не единственной торговой артерией, означала бы подрезать ветку, на которой сидишь. Когда южные морские пути под давлением США и Израиля, Каспий и транспортный коридор "Север — Юг" превращаются в иранскую линию жизни, и подвергать ее риску ради символического ответа Украине — роскошь, которую Тегеран себе позволить не может.

Окончательно развеивает образ испуганного Ирана тот факт, что уже через несколько часов после проявления сдержанности по отношению к нам он совершенно спокойно нанес ракетный удар по американским объектам. То есть перед нами государство, которое методично рассчитало, что мы не входим в перечень его приоритетов. И это, кстати, важный факт об этой войне: Иран действует обдуманно.

Поэтому, конечно, Украина стала фактором, который региональные игроки вынуждены учитывать в своих расчетах наряду с экономикой, географией и риском вызвать недовольство других великих держав. Но не стоит упрощать политические процессы до примитивных сюжетов и художественных вымыслов. Даже если их пишут такие авторитетные издания.

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