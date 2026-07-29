НАТО вступает в дело: почему румынские F-16 начали атаковать дроны РФ

Пишу из Затоки, где ситуация с безопасностью сейчас своя, немного отличающаяся от киевской: дроны залетают с акватории Чёрного моря, сирены звучат почти все время, "Бандероли" гудят над головой постоянно. И где-то на этом фоне, почти незаметно для киевских новостей, произошло событие, которое на самом деле довольно значимо: в последние дни, 24, 25 и 26 июля, Румыния впервые за всю войну начала сбивать российские дроны своими F-16.

До сих пор, несмотря на десятки вторжений в свое воздушное пространство, румынские истребители лишь сопровождали дроны до тех пор, пока те не исчезали с радара, — даже тогда, когда пилоты уже имели разрешение открыть огонь, они не открывали его, опасаясь задеть что-то на земле. Три сбитых дрона за три дня после трех лет сдержанности — это довольно резкое изменение поведения.

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Самое простое объяснение — хронологическое. В мае этого года "Герань-2" попала в десятиэтажное здание в Галаце, городе с населением в двести тысяч человек, ранив женщину с ребенком — впервые на румынской земле пострадали люди. Для нас здесь показательна география: Галац находится в двадцати километрах от Рени, то есть когда россияне атакуют Измаил и Рени, тот же рой дронов залетает и на румынский берег, и это фактически одна цель, разделенная Дунаем. После Галаца молчать стало политически невозможно, и через два месяца Румыния перешла от сопровождения к открытию огня.

Но за этим стоит и то, что выходит за рамки одного инцидента. Закон, разрешающий румынской армии сбивать чужие беспилотники, был принят еще в мае 2025 года, причем часть партий голосовала против и оспаривала его в Конституционном суде. В течение года у пилотов была возможность сбивать дроны, но этот год ушел на политические дискуссии, суды и сомнения. Но в конце концов приходится реагировать, ведь дроны начинают залетать все дальше. И эта логика касается непосредственно всего НАТО — можно долго ждать, разрабатывать протоколы безопасности, но рано или поздно придется сбивать вражеские цели.

Отдельно отмечу, что дезинформация вокруг этих событий уже не так эффективна, как раньше. Когда произошел инцидент в Галаце, социальные сети за несколько часов наполнились привычными сообщениями: дрон на самом деле украинский, Румыния уже воюет, власти только и ждали повода, чтобы подписать оборонные контракты. Разница с 2022 годом в том, что румынские фактчекеры из Funky Citizens почти сразу выявили две скоординированные сети, которые начали раздувать панику еще до самого удара. Методику распознали и разобрали раньше, чем она успела сработать, — то, на что в начале нашей войны уходили месяцы, теперь занимает часы.

Из этого складывается довольно простая вещь, которую европейцы постепенно включают в свою картину мира. Границы, за которой начинается чья-то чужая война, больше нет: один и тот же дрон над Черным морем существует не только для Украины, но и для всех соседних стран; поэтому теперь это повод поднять истребитель НАТО и открыть огонь. Чем чаще российский Shahed будет сталкиваться над морем с F-16 вместо безразличного радара, тем меньше останется иллюзий, что где-то здесь пролегает безопасная линия. Залив и Галац смотрят в одно небо.

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