Всего за три дня: Румыния потратила около 1,5 млн евро на сбивание трех дронов РФ, — СМИ

Румынская армия потратила около 1,5 миллиона евро всего за три дня на уничтожение трёх российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Основная часть расходов пришлась на применение истребителей F-16 и дорогостоящих ракет класса AIM-9X, в то время как Министерство обороны уже ищет более дешевые способы борьбы с подобными угрозами.

Как сообщает издание Digi24, за три дня румынские военные сбили три беспилотника, вторгшихся в воздушное пространство страны. Один из них был сбит в уезде Бузэу, ещё два — в уезде Тулча. Кроме того, как уточняет издание "УНИАН", в материале речь идёт о российских беспилотниках.

Для перехвата дронов использовались истребители F-16, вооружённые ракетами AIM-9X. Стоимость одной такой ракеты составляет около 400 тысяч долларов. Всего для уничтожения трех беспилотников было выпущено три ракеты, что обошлось примерно в 1,2 миллиона долларов.

Помимо стоимости боеприпасов, в общие расходы входят летные часы истребителей, техническое обслуживание и другие эксплуатационные расходы. В итоге три операции по перехвату дронов оцениваются примерно в 1,5 миллиона евро.

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Несмотря на высокую стоимость таких операций, в Министерстве обороны Румынии подчеркивают, что безопасность населения остается главным приоритетом. В то же время военные признают, что поддерживать подобный уровень расходов в долгосрочной перспективе будет сложно, если российские беспилотники и в дальнейшем будут регулярно нарушать воздушное пространство страны.

По данным издания, с начала полномасштабной войны Россия совершила более 100 атак вблизи румынской границы. Воздушное пространство Румынии российские беспилотники или другие летательные аппараты нарушали 33 раза, и каждый раз для реагирования поднимали истребители. Кроме того, примерно в 50 случаях на территории страны находили обломки российских дронов.

На данный момент румынские военные официально уничтожили три российских беспилотника. Один был сбит в пятницу в уезде Бузэу, ещё два — в субботу и воскресенье в уезде Тулча.

В целях сокращения расходов Румыния рассматривает альтернативные способы борьбы с беспилотниками. В частности, теоретически их можно сбивать с вертолетов с помощью бортовых пулеметов, что значительно дешевле, чем применение дорогостоящих ракет. Однако такой способ пока не применялся.

Ожидается, что уже в следующем году румынская армия получит две современные системы противодействия беспилотникам. Одну из них изготовит израильская компания, а другую создадут в рамках совместного проекта Румынии и Украины.

Дроны РФ в Румынии — что об этом известно

Напомним, что в конце мая российский беспилотник в ходе массированной атаки РФ на Украину залетел в воздушное пространство Румынии и врезался в жилой многоэтажный дом в городе Галац. После этого румынские военные подняли в воздух два истребителя F-16, а в нескольких приграничных уездах объявили воздушную тревогу.

Еще в июне президент Румынии Никушор Дан заявил, что Россия должна изменить тактику нанесения ударов по Украине, чтобы они не представляли угрозы для румынской территории и ее граждан. Он также предупредил, что не исключает высылки российского посла, если подобные инциденты с беспилотниками повторятся.

Кроме того, на днях румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что дрон был сбит над безлюдной местностью, а его происхождение и тип на момент заявления официально не раскрывались.