Лише за три дні: Румунія витратила близько 1,5 млн євро на збиття трьох дронів РФ, — ЗМІ

Румунська армія витратила близько 1,5 мільйона євро лише за три дні на знищення трьох російських безпілотників, які порушили повітряний простір країни. Основна частина витрат припала на застосування винищувачів F-16 та дорогих ракет класу AIM-9X, тоді як Міністерство оборони вже шукає дешевші способи боротьби з такими загрозами.

Як пише видання Digi24, за три дні румунські військові збили три безпілотники, які увійшли до повітряного простору країни. Один із них був знищений у повіті Бузеу, ще два — у повіті Тулча. Крім того, як уточнює видання "УНІАН" у матеріалі йдеться про російські безпілотники.

Для перехоплення дронів використовували винищувачі F-16, озброєні ракетами AIM-9X. Вартість однієї такої ракети становить близько 400 тисяч доларів. Загалом для знищення трьох безпілотників було випущено три ракети, що обійшлося приблизно у 1,2 мільйона доларів.

Крім вартості боєприпасів, до загальних витрат входять льотні години винищувачів, технічне обслуговування та інші експлуатаційні витрати. У підсумку три операції із перехоплення дронів оцінюються приблизно у 1,5 мільйона євро.

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Попри високу вартість таких операцій, у Міністерстві оборони Румунії наголошують, що безпека населення залишається головним пріоритетом. Водночас військові визнають, що підтримувати подібний рівень витрат у довгостроковій перспективі буде складно, якщо російські безпілотники й надалі регулярно порушуватимуть повітряний простір країни.

За даними видання, від початку повномасштабної війни Росія здійснила понад 100 атак поблизу румунського кордону. Повітряний простір Румунії російські безпілотники або інші літальні апарати порушували 33 рази, і щоразу для реагування піднімали винищувачі. Крім того, приблизно у 50 випадках на території країни знаходили уламки російських дронів.

Наразі румунські військові офіційно знищили три російські безпілотники. Один був збитий у п'ятницю в повіті Бузеу, ще два — у суботу та неділю в повіті Тулча.

Для зменшення витрат Румунія розглядає альтернативні способи боротьби з безпілотниками. Зокрема, теоретично їх можна збивати з гелікоптерів, використовуючи бортові кулемети, що значно дешевше за застосування дорогих ракет. Однак такий спосіб поки що не використовувався.

Очікується, що вже наступного року румунська армія отримає дві сучасні системи боротьби з безпілотниками. Одну з них виготовить ізраїльська компанія, а іншу створять у межах спільного проєкту Румунії та України.

Дрони РФ у Румунії — що про це відомо

Нагадаємо, що наприкінці травня російський безпілотник під час масованої атаки РФ на Україну залетів у повітряний простір Румунії та врізався в житлову багатоповерхівку в місті Галац. Після цього румунські військові підняли у повітря два винищувачі F-16, а в кількох прикордонних повітах оголосили повітряну тривогу.

Вже в червні президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росія має змінити тактику ударів по Україні, аби вони не становили загрози для румунської території та її громадян. Він також попередив, що не виключає висилки російського посла, якщо подібні інциденти з безпілотниками повторяться.

Крім того, днями румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що дрон знищили над безлюдною місцевістю, а його походження та тип на момент заяви офіційно не розкривали.