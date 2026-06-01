"Бути впевненими": президент Румунії порадив РФ бити по українських містах без ушкоджень для румунів

Росії потрібно змінити тактику обстрілів українських міст, щоб громадяни Румунії не страждали від цього.

Російські удари по Україні не повинні зачіпати румунські території, заявив в етері BBC президент Румунії Нікушор Дан.

"У нас за останні 2 роки було, мабуть, 20 або 30 інцидентів з дронами. Спочатку в них не було вибухівки. Близько місяця тому був ще один, з вибухівкою, який, на щастя, не вибухнув", — сказав Дан.

Він також підкреслив, що це стає загрозою для румунських громадян, а тому Росія має змінити атаки і продовжити удари по Україні, але так, щоби не зачіпати його країну.

"Тому, коли росіяни завдають ударів по містах з іншого боку Дунаю, вони повинні бути впевнені, що не завдадуть шкоди румунським громадянам", — наголосив Дан.

Крім того, президент Румунії заявив, що не виключає можливості висилки російського посла у разі нових інцидентів із дронами.

Фокус також писав про те, що у Міністерстві оборони Румунії підтвердили, що безпілотник, який впав на багатоповерхівку, був російським і під час атаки на Україну зайшов у повітряний простір країни.