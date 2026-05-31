"Відповідальність несе РФ": президент Румунії показав уламки "Шахеда" після удару по будинку в Галаці

Президент Румунії підтвердив, що безпілотник, який розбився в Галаці, є російським дроном "Герань-2", виробленим у Росії. Такого однозначного висновку дійшли фахівці румунської держави, які підготували технічний звіт.

Нікушор Дан опублікував великий пост на Х, зазначивши, що російське походження дрона встановило розслідування на основі цілої низки технічних доказів.

Нікушор Дан опублікував фото уламків російського дрона

На виявлених фрагментах було ідентифіковано напис кирилицею "Герань-2", а проаналізовані електронні компоненти, навігаційні системи, блоки управління, двигун та елементи конструкції демонструють схожість аж до ідентичності з іншими безпілотниками "Герань-2", раніше виявленими на території Румунії та з упевненістю ідентифікованими як вироблені в Російській Федерації.

У звіті також зазначено, що виробничі маркування, технічні написи, конструктивні характеристики та використані матеріали відповідають тому самому технологічному процесу, що й у безпілотників "Герань-2", проаналізованих останніми роками.

Фізико-хімічний аналіз підтвердив наявність тих самих типів матеріалів і палива, які неодноразово виявляли в пристроях цієї серії.

Нікушор Дан підтвердив, що будинок у Румунії атакував російський дрон

"На підставі всіх цих даних розслідування однозначно приходить до висновку, що уламки, виявлені в Галаці, належать безпілотнику "Герань-2" російського виробництва. Особливу серйозність має той факт, що такий пристрій влучив у багатоквартирний будинок у Румунії, заподіявши травми і матеріальну шкоду, і відповідальність за це несе тільки Росія", — наголосив Нікушор Дан.

У заяві президента Румунії також зазначено, що безпека румунських громадян і цілісність національної території є основоположними обов'язками румунської держави, і їх захищатимуть з усією твердістю. А результати цього розслідування будуть доведені до відома союзників і компетентних структур у рамках НАТО і Європейського союзу.

"Румунія не буде ігнорувати або применшувати значення будь-якого інциденту, що загрожує життю її громадян, національній безпеці або суверенітету румунської держави", — резюмував Дан.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня в румунському місті Галац, недалеко від кордону з Україною, безпілотник упав на житловий будинок. Після падіння на 10-му поверсі спалахнула пожежа і прогримів вибух.

Згодом у Міністерстві оборони Румунії підтвердили, що безпілотник, який впав на багатоповерхівку, був російським і під час атаки на Україну зайшов у повітряний простір країни.

При цьому Володимир Путін під час брифінгу в Казахстані заявив, що був не в курсі ситуації з дроном у Румунії. Пізніше він визнав, що йому про це доповіли, але він не знає, що це був за дрон.