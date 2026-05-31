"Ответственность несет РФ": президент Румынии показал обломки "Шахеда" после удара по дому в Галаце

Президент Румынии подтвердил, что беспилотник, разбившийся в Галаце, является российским дроном "Герань-2", произведенным в России. К такому однозначному выводу пришли специалисты румынского государства, подготовившие технический отчет.

Никушор Дан опубликовал большой пост на Х, отметив, что российское происхождение дрона установило расследование на основе целого ряда технических доказательств.

Никушор Дан опубликовал фото обломков российского дрона

На обнаруженных фрагментах была идентифицирована надпись кириллицей "Герань-2", а проанализированные электронные компоненты, навигационные системы, блоки управления, двигатель и элементы конструкции демонстрируют сходство до идентичности с другими беспилотниками "Герань-2", ранее обнаруженными на территории Румынии и с уверенностью идентифицированными как произведенные в Российской Федерации.

В отчете также указано, что производственные маркировки, технические надписи, конструктивные характеристики и использованные материалы соответствуют тому же технологическому процессу, что и у беспилотников "Герань-2", проанализированных в последние годы.

Відео дня

Физико-химический анализ подтвердил наличие тех же типов материалов и топлива, которые неоднократно обнаруживались в устройствах этой серии.

Никушор Дан подтвердил, что дом в Румынии атаковал российский дрон

"На основании всех этих данных расследование однозначно приходит к выводу, что обломки, обнаруженные в Галаце, принадлежат беспилотнику "Герань-2" российского производства. Особую серьезность имеет тот факт, что такое устройство попало в многоквартирный дом в Румынии, причинив травмы и материальный ущерб, и ответственность за это несет только Россия", — подчеркнул Никушор Дан.

В заявлении президента Румынии также указано, что безопасность румынских граждан и целостность национальной территории являются основополагающими обязанностями румынского государства и будут защищаться со всей твердостью. А результаты этого расследования будут доведены до сведения союзников и компетентных структур в рамках НАТО и Европейского союза.

"Румыния не будет игнорировать или преуменьшать значение любого инцидента, угрожающего жизни ее граждан, национальной безопасности или суверенитету румынского государства", — резюмировал Дан.

Напомним, в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, недалеко от границы с Украиной, беспилотник упал на жилой дом. После падения на 10-м этаже вспыхнул пожар и прогремел взрыв.

Впоследствии в Министерстве обороны Румынии подтвердили, что беспилотник, который упал на многоэтажку, был российским и во время атаки на Украину зашел в воздушное пространство страны.

При этом Владимир Путин во время брифинга в Казахстане заявил, что был не в курсе ситуации с дроном в Румынии. Позже он признал, что ему об этом доложили, но он не знает, что это был за дрон.