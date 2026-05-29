Дрон, упавший на дом в Галаце, оказался российским: в Минобороны Румынии раскрыли подробности атаки

Беспилотник, который в ночь на 29 мая упал на жилую многоэтажку в румынском городе Галац, оказался российским. Он залетел в воздушное пространство во время атаки РФ на Украину.

На устранение угрозы отправились два румынских истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT. Подробности рассказали в Министерстве обороны Румынии.

"В ночь с 28 на 29 мая Российская Федерация возобновила атаки дронов на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией", — говорится в сообщении.

Тогда один из дронов залетел в воздушное пространство страны. Его отслеживали радары вплоть до южной части города Галац. Когда БпЛА долетел до него, то упал на крышу одной из жилых многоэтажек, вызвав возгорание на месте.

"Два самолета F-16, находившиеся на боевом дежурстве в составе Воздушной полиции, в 01:19 взлетели с 86-й авиабазы в Фетеште при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT румынских ВВС. Пилоты самолетов имели разрешение на поражение целей в течение всего времени продолжительности тревоги", — пояснили в ведомстве.

Відео дня

Оповещение населения RO-Alert было объявлено для уездов Тулча, Галац и Браила. На месте пожара работали специализированные бригады Службы экстренного реагирования Румынии (IGSU), Министерства внутренних дел, Румынской разведывательной службы и Румынской полиции. Все обстоятельства и подробности продолжают устанавливать.

Ночью дрон атаковал жилой дом в румынском Галаце: что известно

В ночь на пятницу, 29 мая, румынские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в городе Галац, расположенном недалеко от границы с Украиной. Стало известно об атаке на жилую многоэтажку.

Впоследствии медиа информировали о 2 пострадавших в результате атаки дрона. У обоих произошла паническая атака, медики оказали им помощь на месте.

Стоит заметить, что российские дроны уже нарушали воздушное пространство Румынии. Так, 2 мая страна поднимала два истребителя F-16 из-за "Шахеда", влетевшего на территорию.

В апреле этого года во время атаки на Украину обломки дрона со взрывчаткой упали в Румынии, вызвав разрушения.