Во время атаки РФ на Украину обломки БПЛА со взрывчаткой упали в Румынии: есть разрушения (фото)

На территории Румынии упали обломки российского дрона. Происшествие произошло во время атаки ВС РФ на Одесскую область.

В румынском уезде Тулча упал российский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

В ведомстве сообщили, что ночью с 86-й авиабазы в Фетеште взлетели два самолета Eurofighter Typhoon британских ВВС из состава боевой службы Усиленной воздушной полиции, которые имели разрешение сбивать беспилотники.

В 1,5 километрах от Рени, над территорией Украины, пилоты обнаружили радиолокационный контакт с целью. Одновременно наземные радары MApN имели радиолокационный контакт с группой целей в районе Рени.

В 02:31 жители Галаца сообщили о падении объекта в районе Траянской заставы.

Галац и Рени на карте Фото: скриншот

Фрагменты беспилотников были обнаружены в нескольких местах. Как стало известно, пострадала хозяйственная постройка одного из домов и столб электропередач.

Российский БПЛА в Румынии Фото: скриншот

В Минобороны Румынии решительно осудили безответственные действия россиян и подчеркнули, что подобные инциденты являются неуважением к нормам международного права и ставят под угрозу безопасность граждан Румынии и коллективную безопасность НАТО.

Издание Digi24 информирует, что беспилотник, который разбился в Галацах, нес заряд взрывчатки.

Правоохранители на месте падения БПЛА Фото: скриншот

Сообщается, что 217 человек в радиусе около 200 метров с прилегающей к падению обломков БПЛА территории были эвакуированы. Также на 20 улицах населенного пункта отключили газ.

Команды специалистов Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел и Службы разведки Румынии перевезут фрагменты беспилотника в безопасный район, где они будут уничтожены.

Атака на Одесскую область

Россияне ударили по припортовой территории, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, повреждены складские помещения.

Поврежденные складские помещения Фото: соцсети

Кроме того, во время выхода из порта судно под флагом Панамы, которое работало на перевалке контейнерных грузов, подверглось атаке дронов и в результате удара на борту произошло возгорание. Экипажу удалось самостоятельно ликвидировать пожар.

Администрация морских портов Украины уточнила, что в производственных и диспетчерских помещениях складских площадок и административных зданий выбиты окна, пожаров не возникало.

Напомним, что ночью россияне нанесли массированный удар по Украине, атаковав ряд населенных пунктов. Больше всего пострадал город Днепр.

Фокус писал, что в ночь на 22 апреля произошла атака на портовую инфраструктуру Одессы.