Під час атаки РФ на Україну уламки БПЛА з вибухівкою впали у Румунії: є руйнування (фото)

На території Румунії впали уламки російського дрону. Подія сталася під час атаки ЗС РФ на Одеську область.

У румунському повіті Тулча впав російський безпілотний літальний апарат. Про це повідомили в міністерстві оборони країни.

У відомстві повідомили, що вночі з 86-ї авіабази у Фетешті злетіли два літаки Eurofighter Typhoon британських ВПС зі складу бойової служби Посиленої повітряної поліції, які мали дозвіл збивати безпілотники.

За 1,5 кілометра від Рені, над територією України, пілоти виявили радіолокаційний контакт із ціллю. Одночасно наземні радари MApN мали радіолокаційний контакт з групою цілей у районі Рені.

О 02:31 жителі Галаца повідомили про падіння об'єкта в районі Траянської застави.

Галац та Рені на мапі

Фрагменти безпілотників були виявлені в кількох місцях. Як стало відомо, постраждала господарська будівля одного з будинків та стовп електропередач.

Російський БПЛА у Румунії

У Міноборони Румунії рішуче засудили безвідповідальні дії росіян та підкреслили, що подібні інциденти є неповагою до норм міжнародного права та ставлять під загрозу безпеку громадян Румунії та колективну безпеку НАТО.

Видання Digi24 інформує, що безпілотник, який розбився в Галацах, ніс заряд вибухівки.

Правоохоронці на місці падіння БПЛА

Повідомляється, що 217 людей у радіусі близько 200 метрів з прилеглої до падіння уламків БПЛА території було евакуйовано. Також на 20 вулицях населеного пункту відключили газ.

Команди фахівців Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та Служби розвідки Румунії перевезуть фрагменти безпілотника до безпечного району, де їх буде знищено.

Атака на Одеську область

Росіяни вдарили по припортовій території, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, пошкоджені складські приміщення.

Пошкоджені складські приміщення

Окрім того, під час виходу з порту судно під прапором Панами, яке працювало на перевалці контейнерних вантажів, зазнало атаки дронів й унаслідок удару на борту сталося загоряння. Екіпажу вдалося самостійно ліквідувати пожежу.

Адміністрація морських портів України уточнила, що у виробничих і диспетчерських приміщеннях складських майданчиків та адміністративних будівель вибито вікна, пожеж не виникало.

Нагадаємо, що вночі росіяни завдали масованого удару по Україні, атакувавши низку населених пунктів. Найбільше постраждало місто Дніпро.

