Дрони ЗС РФ вдарили по портах Великої Одеси: які руйнування та чи виходять кораблі (фото)

В ніч на 22 квітня відбулась нова атака на Одесу, під час якої дрони Збройних сил Російської Федерації пошкодили портову інфраструктуру, повідомив глава військової адміністрації Олег Кіпер. На місці влучання почались пожежа, з якою намагались впоратись пів сотні пожежників та 11 спецмашин. Які наслідки удару безпілотників РФ по портах Великої Одеси та чи зберегла працездатність портова інфраструктура, яка майже відновилась від минулих обмежень?

Під час атаки на Одесу над містом працювали засоби протиповітряної оборони, але все ж є пошкодження портових об'єктів, ідеться у дописі посадовця у Telegram-каналі. Наголошується, що відбувся масований наліт, внаслідок якого почалась пожежа: загиблих та поранених немає. Фокус зібрав інформацію про наслідки удару РФ по чорноморських портах України в ніч на 22 квітня.

Атака на Одесу — вибухи у порту 22 квітня

Олег Кіпер в ніч на 22 квітня інформував громадян про те, як відбувається атака на Одесу російських БпЛА. Перша інформацію про загрозу з'явилась о 0:33, після цього до 5:21 ще двічі лунали сигнали тривоги. Зранку посадовець написав про ураження портової інфраструктури: наголошується, що до світанку пожежу загасили.

"Тривають роботи з усунення наслідків", — ідеться у дописі Кіпера.

Глава Одеської ОВА опублікував серію фото з точок ударів в Одесі. На фото — пошкоджені вагони, почорнілі клунки з вантажем та рятувальники, які працюють у точці прильотів.

Атака на Одесу — пошкодження вагону у порту 22 квітня Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Атака на Одесу — пошкодження товарів у порту 22 квітня Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Атака на Одесу — наслідки удару ЗС РФ 22 квітня Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Інформацію про атаку на Одесу уточнило місцеве управління ДСНС на сторінці Facebook. Рятувальники підтвердили ураження портової інфраструктури. Також додали, що на місці влучання працювало 49 пожежників: вогонь загасили, загиблих та поранених немає.

Портова інфраструктура Одеси — деталі

Адміністрація морських портів України (АМПУ) зранку 22 квітня підтвердила атаку на порти Великої Одеси. Вказується, що є "влучання та падіння БПЛА". Наслідки атаки БпЛА на Одесу — займання та пошкодження складів та виробничих об'єктів. Крім того, російський безпілотник влучив в трюм вантажного судна і загорівся вантаж. Станом на 9:13 інформації про поранених не було, ідеться у заяві АПМУ. Також наголошується, що порти "зберігають працездатність і продовжують роботу з урахуванням безпекових обмежень".

"Один з портів Великої Одеси знову під ударами ворожих дронів. Зафіксовано влучання у трюм вантажного судна з подальшим займанням", — повідомила пресслужба адміністрації портів.

Атака на Одесу — АМПУ про удари по портовій інфраструктурі 22 квітня Фото: Скриншот

Зауважмо, у грудні 2025 року Міністерство розвитку громад саме повідомило про відновлення (порівняно з 2023 та 2024) обсягів товарообороту у чорноморських та дунайських портах. З'ясувалось, що через порти Великої Одеси (Одеса, Чорноморськ та "Південний") пройшли 68 млн тонн вантажів (до вторгнення — 100 млн тонн). АМПУ не уточнило, по якому саме з трьох портів Великої Одеси прилетіло в ніч на 22 квітня.

Зазначимо, попередні обстріли портів України відбулись у квітні 2026 року. 16 квітні — чергова атака на Одесу: місто стало одним з напрямків масованого нальоту "Шахедів" та ракет ЗС РФ. Російські дрони влучили у житловий будинок та убили вісьмох людей, повідомили у ДСНС.

Нагадуємо, попередня атака на Одесу сталась 6 квітня: росіяни влучили по багатоповерхівці, загинуло троє цивільних серед них — дитина.