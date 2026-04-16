Обстріл Одеси: зросла кількість загиблих, продовжується наліт "Шахедів" РФ (відео)

В ніч на 16 квітня Збройні сили Російської Федерації атакували Одесу дронами-камікадзе "Шахед", які прямували на місто з трьох напрямків. Через кілька годин після влучання по житловому будинку стало відомо про зростання кількості загиблих — їх стало вісім, повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій. Які наслідки російського удару по Одесі та що показали кадри ДСНС, зняті у пошкодженому будинку?

Внаслідок влучання російського засобу ураження по житловому будинку в Одесі загинуло вісім людей, ідеться у дописі пресслужби ДСНС, яка оновила дані про постраждалих. Крім того, отримали поранення 16 громадян, з якими, серед інших, працюють психологи. Внаслідок вибуху будівля отримала серйозні пошкодження, деякі помешкання повністю знищені, а рятувальники ризикують, пробираючись руїнами, шукаючи постраждалих та гасячи пожежу.

На кадрах з місця удару в Одесі — будівля, у якої вибило усі вікна та подекуди знесло фасадну стіну. На наскрізних отворах видно сходову клітину, якою підіймаються рятувальники. На інших записах — коридори з потрощеними дверима, меблями, особистими речами. У кадр потрапляють парти, працюючий ноутбук, люди, яким надають медичну та психологічну допомогу.

У ДСНС повідомили, що, окрім житлового будинку, пошкоджено портову інфраструктуру, склади, три п'ятиповерхових гуртожитки. Станом на 9 год 16 квітня пожежу загасили, підсумувала служба.

Інформацію про кількість загиблих та поранених підтвердив глава Одеської ОВА Олег Кіпер та глава Одеської МВА Сергій Лисак. Тим часом медіа "Суспільне" повідомило, що у місті оголошено жалобу через загиблих від російського обстрілу. До всього, згідно з даними Повітряних сил, наліт "Шахедів" РФ триває: близько 9 год російські ударні дрони перебували у районі Овідіополя, Тарабунар, Одеси, рухаючись з боку моря.

Обстріл України — ситуація в Одесі станом на ранок 16 квітня Фото: Скриншот

Оновлення 9:56. Олег Кіпер оновив дані про постраждалих: загинуло дев'ять людей, поранено 23.

Обстріл України — деталі удару 16 квітня

Обстріл України, внаслідок якого постраждала Одеса, а також Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, тривав сумарно 32 години, підрахували на моніторинговому каналі "ППО Радар". Протягом цього часу росіяни запустили 983 дрони різних типів, 20 ракет Х-101, 23 балістичних ракети "Іскандер-М", 5 крилатих ракет "Іскандер-К". Інфографіка з траєкторією російських засобів ураження, які летіли в ніч за 15 на 16 квітня, показує, що Одесу атакували з трьох боків — з півночі, півдня (від моря) та зі сходу (через Миколаїв та Херсон).

Обстріл України — траєкторія ракет та "Шахедів" 16 квітня Фото: ППО Радар / Telegram

Зазначимо, Фокус писав про обстріл України в ніч на 16 квітня, коли під удар потрапили обласні центри на півдні та в центрі країни. Під удар потрапив Київ: є руйнування в Оболонському, Деснянському та інших районах. Згідно з попередніми даними військової адміністрації, загинуло п'ятеро людей, серед них — двоє охоронців. Крім столиці, було гучно у Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Зокрема, у Дніпрі, як повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, є руйнування в 11 локаціях. Окрім того, вдруге постраждала будівля Художнього музею.

Нагадуємо, напередодні, моніторингові канали попереджали про можливий удар РФ: встановили, скільки літаків Ту-95 вилетіли у зону пуску.