РФ підняла у повітря шість Ту-95 і зграю "Шахедів", готує "Орєшнік": які регіони під загрозою

З аеродрому "Олєнья" у Мурманській області Російської Федерації здійнялись у повітря до шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, повідомили моніторингові канали. Разом з тим триває наліт "Шахедів", які дістались до Полтавської та Кіровоградської областей. Коли очікувати можливої появи крилатих ракет РФ та які регіони можуть потрапити під удар?

Перша інформація про зліт російських бомбардувальників з'явився у Telegram-каналі Strategiс Сontrol близько 14 год 15 квітня. Вказувалось, що у Мурманській області підняли у повітря від чотирьох до шести Ту-95МС і що ідеться, найімовірніше, про бойовий виліт, а не імітацію. Можливі пуски відбудуться у момент, коли бомбардувальники досягнуть Саратовської, Вологодської області та акваторії Каспійського моря. Час пуску — з 17 до 18:30, ідеться у повідомленні. Фокус зібрав інформацію з відкритих джерел про ймовірність нового повітряного удару ЗР 15 квітня та порівняв дані з попередніми російськими обстрілами, які відбувались за схожим сценарієм.

Крім публікації про базу "Олєнья", уточнюється, що помітили підготовку пускових установок у Брянській області. До всього, РФ з 9 до 19 закрила повітряний простір над полігоном "Капустин Яр", з якого у двох попередніх випадках по Україні летіли балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік".

Ще одна група повідомлень стосується пусків дронів-камікадзе ЗС РФ. Згідно з даними моніторингу, станом на 13 год РФ запустила 37 груп "Шахедів" та БпЛА інших типів з шести полігонів по периметру України — "Цимбулова", "Халіно", "Приморсько-Ахтарськ", "Міллерово", "Гвардійське" (в Криму). Загальна кількість безпілотників у небі над Україною — орієнтовно від 30 до 70, ідеться у дописі. Тим часом у каналі "Стратегічна авіація" опублікували інфографіку з поточними даними про місцерозташування російських безпілотників: вони зосередились у Херсонській та Миколаївській областях, на адміністративній межі Донецької та Харківської й також над Чернігівською, Сумською, Полтавською областями.

Повітряні сили поки не попереджали про загрозу ракетного удару. Натомість є дані про просування дронів РФ. Зокрема, з 14 год російські безпілотники справді полетіли на Миколаїв та Полтаву, від Чернігова прямували на південь, і від Миколаєва — на Кіровоградську та Вінницьку область.

Тим часом російські області, з яких можуть статись пуски з Ту-95 (носії Х-101), вже фігурували у звітах Повітряного командування у 2026 році. Наприклад, під час удару 14 березня росіяни використали 24 ракети Х-101 (і також "Калібри" та "Циркони"), а під ударом опинилась енергетична інфраструктура: цілились у Київську область.

Президент Володимир Зеленський 14 квітня попередив українців, що очікується масований повітряний удар ЗС РФ. Водночас глава держави не пояснив деталі загрози, наприклад, полетять лише "Шахеди", чи й балістика та крилаті ракети.

Тим часом в ніч на 15 квітня ЗС РФ запустили по Україні 350 дронів різни типів і також балістику, розповіли Повітряні сили ЗСУ. Згідно з даними командування, вдалось збити 280 БпЛА, але стались влучання у Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та Черкасах.

Нагадуємо, 15 квітня медіа повідомили про удар РФ по Слов'янську: росіяни використали півторатонні ФАБи.