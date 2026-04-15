РФ подняла в воздух шесть Ту-95 и стаю "Шахедов", готовит "Орешник": какие регионы под угрозой

С аэродрома "Оленья" в Мурманской области Российской Федерации поднялись в воздух до шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, сообщили мониторинговые каналы. Вместе с тем продолжается налет "Шахедов", которые добрались до Полтавской и Кировоградской областей. Когда ожидать возможного появления крылатых ракет РФ и какие регионы могут попасть под удар?

Первая информация о взлете российских бомбардировщиков появилась в Telegram-канале Strategiс СоптгоІ около 14 часов 15 апреля. Указывалось, что в Мурманской области подняли в воздух от четырех до шести Ту-95МС и что речь идет, скорее всего, о боевом вылете, а не имитации. Возможные пуски состоятся в момент, когда бомбардировщики достигнут Саратовской, Вологодской области и акватории Каспийского моря. Время пуска — с 17 до 18:30, говорится в сообщении. Фокус собрал информацию из открытых источников о вероятности нового воздушного удара ЗР 15 апреля и сравнил данные с предыдущими российскими обстрелами, которые происходили по похожему сценарию.

Кроме публикации о базе "Оленья", уточняется, что заметили подготовку пусковых установок в Брянской области. Ко всему, РФ с 9 до 19 закрыла воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр", с которого в двух предыдущих случаях по Украине летели баллистические ракеты средней дальности "Орешник".

Обстрел Украины — информация о подготовке к обстрелу 15 апреля Фото: Скриншот

Еще одна группа сообщений касается пусков дронов-камикадзе ВС РФ. Согласно данным мониторинга, по состоянию на 13 ч РФ запустила 37 групп "Шахедов" и БпЛА других типов с шести полигонов по периметру Украины — "Цымбулова", "Халино", "Приморско-Ахтарск", "Миллерово", "Гвардейское" (в Крыму). Общее количество беспилотников в небе над Украиной — ориентировочно от 30 до 70, говорится в заметке. Между тем в канале "Стратегическая авиация" опубликовали инфографику с текущими данными о месторасположении российских беспилотников: они сосредоточились в Херсонской и Николаевской областях, на административной границе Донецкой и Харьковской и также над Черниговской, Сумской, Полтавской областями.

Обстрел Украины — траектория дронов 15 апреля Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

Воздушные силы пока не предупреждали об угрозе ракетного удара. Зато есть данные о продвижении дронов РФ. В частности, с 14 ч российские беспилотники действительно полетели на Николаев и Полтаву, от Чернигова направлялись на юг, и от Николаева — на Кировоградскую и Винницкую область.

Между тем российские области, из которых могут произойти пуски с Ту-95 (носители Х-101), уже фигурировали в отчетах Воздушного командования в 2026 году. Например, во время удара 14 марта россияне использовали 24 ракеты Х-101 (и также "Калибры" и "Цирконы"), а под ударом оказалась энергетическая инфраструктура: целились в Киевскую область.

Обстрел Украины — траектория ракет и дронов 14 марта Фото: єРадар/Telegram

Обстрел Украины — предупреждение власти

Президент Владимир Зеленский 14 апреля предупредил украинцев, что ожидается массированный воздушный удар ВС РФ. В то же время глава государства не объяснил детали угрозы, например, полетят только "Шахеды", или и баллистика и крылатые ракеты.

Между тем в ночь на 15 апреля ВС РФ запустили по Украине 350 дронов различных типов и также баллистику, рассказали Воздушные силы ВСУ. Согласно данным командования, удалось сбить 280 БпЛА, но произошли попадания в Запорожье, Днепре, Кривом Роге и Черкассах.

Напоминаем, 15 апреля медиа сообщили об ударе РФ по Славянску: россияне использовали полуторатонные ФАБы.