РФ массированно атаковала Украину: есть погибшие в Запорожье, пострадавшие в Днепре (фото, видео)

В ночь на 15 апреля и с самого утра россияне атаковали города Украины дронами и ракетами. Есть раненые и погибшие. Под ударом оказались жилые дома.

Известно о двух погибших и нескольких раненых. И Россия вновь атаковала спасателей, когда те ликвидировали пожар, который возник после обстрелов. Фокус собрал все, что известно.

В результате атаки на Запорожье погибли два человека

Около пяти утра враг нанес удары по Запорожью. Председатель ОВА Иван Федоров сообщил, что погибли мужчина и 74-летняя продавщица магазина на остановке по которому враг нанес удар.

В результате обстрела повреждена автостоянка, предприятие, остановка, близлежащие жилые дома и киоск.

В течение суток оккупанты нанесли 592 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ совершили 19 авиаударов и направили 365 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) на Запорожье и города и села области.

Поступило 47 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

В Днепре пострадали три человека

Враг атаковал беспилотниками два района области. В Днепре изуродованы админздание, учебное заведение и многоэтажка. Пострадали три человека. 29-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Женщина 22 лет и мужчина 65 лет на амбулаторном лечении.

"Изуродована 9-этажная новостройка. До сих пор горит админздание", — сообщил Александр Ганжа, председатель Днепропетровской ОГА.

На Никопольщине под ударом были сам Никополь, Покровская и Червоногригорьевская громады.

"С вечера и до утра враг атаковал район FPV-дронами. Целили по райцентру, Покровской сельской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах", — сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета

Россияне атаковали Черкассы дронами — трое пострадали

В Черкассах трое пострадавших людей.

"Тяжелая ночь для Черкасской области: россияне направили на область ударные дроны", — сообщил Игорь Табурец, начальник Черкасской ОГА.

Зафиксировано падение вражеских целей на нескольких локациях в областном центре.

Харьковскую область атаковали КАБами

"Оккупанты ударили КАБ по Малоданиловской громаде. Предварительно, попадание четырех управляемых авиабомб зафиксировали в селе Черкасская Лозовая... Известно о 74-летней пострадавшей. Женщина испытала острую реакцию на стресс.", — сообщил Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА.

Повреждено двухэтажное админздание на территории гражданского предприятия и около семи автомобилей. На Харьковщине пострадали два человека. Повреждено админздание гражданского предприятия и машины.

В Сумах вражеский БПЛА атаковал спасателей

Сумы снова оказались под российскими ударами. Вражеский БПЛА попал по промышленной зоне города. Спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Россияне атаковали спасателей на Сумщине Фото: ГСЧС

"Во время тушения пожара, по месту, где работали спасатели, враг нанес повторный удар. Несмотря на постоянную угрозу с неба, все очаги горения удалось ликвидировать", — сообщили в ГСЧС.

Уже через несколько часов враг нанес очередной удар по той же локации. Специалисты ГСЧС повторно ликвидировали пожар. Информация о пострадавших не поступала.

Россияне вновь атаковали юг Одесской области

Ночью Россия снова атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками.

"В результате попаданий возникли пожары на территории портовой инфраструктуры", — сообщили в ГСЧС.

Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгораний. Погибших и пострадавших нет.

Атака на Украине 15 апреля — Воздушные силы Украины сообщили по 309 сбитых вражеских дронов

В Воздушных силах Украины рассказали, что в ночь на 15 апреля (с 18:00 14 апреля) противник атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области, а также 324 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым, около 250 из них — "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 вражеских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях", — сообщили в ВС ВСУ и отметили, что в воздушном пространстве еще есть несколько вражеских БпЛА.

Напомним, 14 апреля россияне убили в Черкассах восьмилетнего ребенка, когда обстреляли регион ударными беспилотниками.

Также накануне был атакован порт в Одесской области. Россияне поразили гражданское судно под флагом Панамы.