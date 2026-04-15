РФ массированно атаковала Украину: есть погибшие в Запорожье, пострадавшие в Днепре (фото, видео)
В ночь на 15 апреля и с самого утра россияне атаковали города Украины дронами и ракетами. Есть раненые и погибшие. Под ударом оказались жилые дома.
Известно о двух погибших и нескольких раненых. И Россия вновь атаковала спасателей, когда те ликвидировали пожар, который возник после обстрелов. Фокус собрал все, что известно.
В результате атаки на Запорожье погибли два человека
Около пяти утра враг нанес удары по Запорожью. Председатель ОВА Иван Федоров сообщил, что погибли мужчина и 74-летняя продавщица магазина на остановке по которому враг нанес удар.
В результате обстрела повреждена автостоянка, предприятие, остановка, близлежащие жилые дома и киоск.
В течение суток оккупанты нанесли 592 удара по 43 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ совершили 19 авиаударов и направили 365 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) на Запорожье и города и села области.
Поступило 47 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.
В Днепре пострадали три человека
Враг атаковал беспилотниками два района области. В Днепре изуродованы админздание, учебное заведение и многоэтажка. Пострадали три человека. 29-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Женщина 22 лет и мужчина 65 лет на амбулаторном лечении.
"Изуродована 9-этажная новостройка. До сих пор горит админздание", — сообщил Александр Ганжа, председатель Днепропетровской ОГА.
На Никопольщине под ударом были сам Никополь, Покровская и Червоногригорьевская громады.
"С вечера и до утра враг атаковал район FPV-дронами. Целили по райцентру, Покровской сельской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах", — сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета
Россияне атаковали Черкассы дронами — трое пострадали
В Черкассах трое пострадавших людей.
"Тяжелая ночь для Черкасской области: россияне направили на область ударные дроны", — сообщил Игорь Табурец, начальник Черкасской ОГА.
Зафиксировано падение вражеских целей на нескольких локациях в областном центре.
Харьковскую область атаковали КАБами
"Оккупанты ударили КАБ по Малоданиловской громаде. Предварительно, попадание четырех управляемых авиабомб зафиксировали в селе Черкасская Лозовая... Известно о 74-летней пострадавшей. Женщина испытала острую реакцию на стресс.", — сообщил Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА.
Повреждено двухэтажное админздание на территории гражданского предприятия и около семи автомобилей. На Харьковщине пострадали два человека. Повреждено админздание гражданского предприятия и машины.
В Сумах вражеский БПЛА атаковал спасателей
Сумы снова оказались под российскими ударами. Вражеский БПЛА попал по промышленной зоне города. Спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
"Во время тушения пожара, по месту, где работали спасатели, враг нанес повторный удар. Несмотря на постоянную угрозу с неба, все очаги горения удалось ликвидировать", — сообщили в ГСЧС.
Уже через несколько часов враг нанес очередной удар по той же локации. Специалисты ГСЧС повторно ликвидировали пожар. Информация о пострадавших не поступала.
Россияне вновь атаковали юг Одесской области
Ночью Россия снова атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками.
"В результате попаданий возникли пожары на территории портовой инфраструктуры", — сообщили в ГСЧС.
Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгораний. Погибших и пострадавших нет.
Атака на Украине 15 апреля — Воздушные силы Украины сообщили по 309 сбитых вражеских дронов
В Воздушных силах Украины рассказали, что в ночь на 15 апреля (с 18:00 14 апреля) противник атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области, а также 324 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым, около 250 из них — "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 вражеских дронов на севере, юге, востоке и в центре страны.
"Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях", — сообщили в ВС ВСУ и отметили, что в воздушном пространстве еще есть несколько вражеских БпЛА.
Напомним, 14 апреля россияне убили в Черкассах восьмилетнего ребенка, когда обстреляли регион ударными беспилотниками.
Также накануне был атакован порт в Одесской области. Россияне поразили гражданское судно под флагом Панамы.