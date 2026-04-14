РФ атаковала Одесскую область: поражено гражданское судно под флагом Панамы и авто "скорой" (фото)

В ночь на 14 апреля ночью враг массированно атаковал беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области. Особенно пострадал Измаильский район.

В результате попадания в Измаильском районе было повреждено и загорелось СТО и транспортные средства на территории предприятия. Огнем уничтожено 2 пассажирских автобуса и 7 легковых автомобилей. Работу пожарных существенно осложняли повторные сигналы воздушной тревоги, сообщили в ГСЧС.

Также повреждения получили кровли 6 частных жилых домов. Поврежден автомобиль скорой помощи. Погибших и пострадавших нет.

А Олег Кипер, председатель Одесской ОВА, сообщил, что россияне также атаковали территорию Измаильского порта. Там повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал, баржа. Повреждения получили и портовое оборудование.

Россияне атаковали Одесскую область Фото: ГСЧС

Также в ОВА сообщали о воздушной тревоге, которую объявляли в разных районах Одесской области с часу ночи. Отмена тревоги произошла только в 8 часов утра 14 апреля.

Напомним, под утро 14 апреля ударный беспилотник попал в жилую многоэтажку в Шевченковском районе Харькова.

А в ночь после Пасхи РФ атаковала Черниговскую область, в результате чего без света остались 12 тысяч абонентов.