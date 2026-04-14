РФ атакувала Одеську область: уражено цивільне судно під прапором Панами і авто "швидкої" (фото)

В ніч на 14 квітня ночі ворог масовано атакував безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одещини. Особливо постраждав Ізмаїльський район.

Внаслідок влучання у Ізмаїльському районі було пошкоджено та загорілось СТО та транспортні засоби на території підприємства. Вогнем знищено 2 пасажирські автобуси та 7 легкових автомобілів. Роботу вогнеборців суттєво ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, повідомили у ДСНС.

Також пошкоджень зазнали покрівлі 6 приватних житлових будинків. Пошкоджено автомобіль швидкої. Загиблих та постраждалих немає.

А Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, повідомив, що росіяни також атакували територію Ізмаїльського порту. Там пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу. Ушкоджень зазнало й портове обладнання.

Росіяни атакували Одеську область Фото: ДСНС

Також у ОВА повідомляли про повітряну тривогу, яку оголошували в різних районах Одеської області з першої години ночі. Відміна тривоги сталась тільки о 8 годині ранку 14 квітня.

Нагадаємо, під ранок 14 квітня ударний безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку у Шевченківському районі Харкова.

А у ніч після Великодня РФ атакувала Чернігівщину, внаслідок чого без світла залишились 12 тисяч абонентів.