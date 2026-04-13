РФ атакувала Чернігівщину у ніч після Великодня: без світла залишились 12 тисяч абонентів

У ніч з 12 на 13 квітня російські окупаційні війська завдали удару по енергооб'єкту у Чернігівській області, внаслідок чого 12 тисяч абонентів залишились без світла.

Про ворожі дрони на Чернігівщині після опівночі Великодня повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

"БпЛА на півночі Чернігівщини курс західний", — йшлося у повідомленні.

А вже після 1-ї ночі "Чернігівобленерго" повідомило про наслідки російської атаки.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 12 тисяч абонентів цього ж району", — зазначили в компанії.

Там також підкреслили, що енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Зазначимо, що після закінчення строку дії "Великоднього перемир'я" вибухи також чули у Кропивницькому.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки не було.

