"Вбили поранених": в DeepState показали, як росіяни порушили "Великоднє перемир'я" (відео)

Російські окупанти, попри оголошене "Великоднє перемир'я", яке вступило в дію з 16:00 11 квітня, вбили групу поранених українських військовослужбовців неподалік Гуляйпільського, Запорізької області.

Для вбивства ЗС РФ використали fpv-дрони, повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Кацапи вбили українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського. Незважаючи на так зване "припинення вогню", ворог продовжує те, що і робив. Сьогодні близько 17:30 поблизу Гуляйпілського, з використанням fpv-дронів кацапи вбили групу наших поранених", — йдеться у підписі до відео.

На самих кадрах видно, як поранених україенських військових вбивають, застосовуючи fpv-дрони.

"Чергові ілюзії партнерів, що москаль хоче миру, мають бути розбиті. Лише спільною силою, а не підіграванням, можна змусити виродків сісти за перемовини", — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, 11 квітня у Генштабі ЗСУ повдіомили, що з початком "Великоднього перемир'я" росіяни майже півтисячі разів порушували режим припинення вогню.

Фокус також писав, що Росія встигла порушити "режим тиші" вже через півгодини після того, як святкове тимчасове перемир'я вступило у дію.